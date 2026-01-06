Come influenzerà Antonelli? La FIA annuncia le modifiche alle qualifiche per il 2026

La FIA ha annunciato importanti modifiche alla qualificazione della Formula 1 a partire dalla stagione 2026.

Con l’ingresso del nuovo team Cadillac, due piloti in più si aggiungeranno ai consueti 20, portando il numero totale dei concorrenti a 22 nella corsa al titolo mondiale. Finora, il formato prevedeva tre sessioni – Q1, Q2 e Q3 –, nelle prime due delle quali venivano eliminati cinque piloti, fino a lasciare 10 contendenti per il duello finale in Q3. L’inserimento dei nuovi atleti ha comportato un aggiornamento del sistema: nelle due sessioni iniziali verranno eliminati sei piloti, in modo da mantenere intatta l’emozione per la pole position.

In parallelo, la FIA ha introdotto ulteriori cambiamenti normativi, anche per gestire gli eventuali ritardi dovuti all’esposizione della bandiera rossa durante le qualifiche. Queste modifiche, annunciate poco tempo fa, non incidono sulla durata complessiva di ciascuna sessione, che rimarrà rispettivamente di 18, 15 e 12 minuti. L’aggiornamento del regolamento rappresenta un ulteriore passo verso la modernizzazione della competizione, garantendo sfide sempre più equilibrate e spettacolari per piloti e appassionati.

Come funziona la qualificazione in F1?

La sessione di qualificazione è organizzata in tre fasi fondamentali, che preparano lo spettacolo che precede la gara domenicale. Durante i 18 minuti di Q1, i sei piloti con i tempi più lenti vengono eliminati, seguiti da una breve pausa di sette minuti.

Successivamente, una sessione di 15 minuti in Q2 vede l’eliminazione di altri sei concorrenti, lasciando dieci piloti che si sfideranno in una Q3 di 12 minuti per stabilire la posizione di partenza. Questo sistema, in uso da anni, determina in maniera precisa la griglia per la gara principale, garantendo intensità e competitività su ogni pista.

