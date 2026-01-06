Colapinto lancia un appello POTENTE alla FIA per Antonelli

Il pilota di Formula 1, Franco Colapinto, ha lanciato un appello alla FIA affinché rafforzi le misure a tutela dei concorrenti dai comportamenti vessatori online.

Durante il Gran Premio del Qatar, Gianpiero Lambiase, figura di spicco in Red Bull, aveva insinuato che Kimi Antonelli consentisse a Lando Norris di emergere fino alla quarta posizione, complicando la corsa al titolo di Max Verstappen, sebbene le immagini abbiano rivelato come Antonelli perdesse quasi completamente il controllo della vettura.

Anche l’ex consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha espresso dure critiche, sottolineando in due occasioni il comportamento evidente di Antonelli nel favorire indirettamente il principale rivale, con quanto osservato in Austria.

Queste osservazioni hanno innescato un'ondata di insulti sui social contro il giovane pilota di 19 anni, che ha persino modificato l'immagine del profilo in nero come segno di protesta. Red Bull si è prontamente scusata, e Lambiase ha offerto personalmente le sue scuse sia a Toto Wolff, capo della Mercedes, sia ad Antonelli.

Colapinto ha ritenuto tali provvedimenti inadeguati e ha aggiunto che la FIA avrebbe dovuto punire la Red Bull con la stessa severità con cui sanziona i piloti per linguaggio volgare durante le conferenze stampa.

"Riflettevo sulle multe per l’uso di termini offensivi in TV rispetto a quelle per commenti che, senza avere un quadro completo della situazione, fomentano l’odio. È un problema ben più grave," ha dichiarato il pilota ad Abu Dhabi, concludendo: "Questa situazione crea una problematica di dimensioni maggiori senza vere conseguenze: basta una dichiarazione e tutto torna alla normalità. È ingiusto e merita una seria revisione."

Sanzioni della FIA per l'uso di linguaggio offensivo in pista

La FIA adotta regole severe nei confronti dei piloti che utilizzano un linguaggio inappropriato. Nel 2024, Verstappen ha subito una sanzione che ha previsto un servizio comunitario per aver insultato durante una conferenza stampa, mentre Charles Leclerc, della Ferrari, è stato multato al termine della stagione per comportamenti simili. Anche il pilota del Campionato Mondiale Rally, Adrien Fourmaux, ha ricevuto una multa di 10.000 euro e una sanzione condizionale sospesa di 20.000 euro per aver espresso commenti inappropriati in un'intervista televisiva all'inizio del 2025, scatenando così un acceso confronto tra corridori, copiloti e la FIA.

Le normative, comunque, sono state parzialmente allentate: nel 2025 è stato annunciato che la sanzione massima per infrazioni relative al linguaggio sarebbe stata ridotta da 10.000 a 5.000 euro, introducendo anche delle eccezioni per le espressioni usate "in pista", a differenza di quelle espresse in ambienti controllati come le conferenze stampa. Resta da vedere se verranno introdotte nuove regole per contrastare le dichiarazioni dei piloti o dei membri delle scuderie che alimentano l'odio online, mentre la FIA prosegue con il suo progetto United Against Online Abuse, volto a individuare e condannare il cyberbullismo.

