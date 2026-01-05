F1 Oggi: Max Verstappen firma un contratto pluriennale con la Mercedes; Fernando Alonso RITORNA alla Ferrari!
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 5° gennaio 2026 in Formula 1.
La collezione d'auto di Fernando Alonso rispecchia appieno quella di un campione di Formula 1, dimostrando come il pilota spagnolo sappia apprezzare il meglio del lusso e dell'esclusività. LEGGI DI PIÙ
Il team di corse guidato da Max Verstappen inaugurerà una nuova era nel motorsport, annunciando una collaborazione strategica con Mercedes a partire dal 2026, così come riportato su Verstappen.com. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes in F1, ha recentemente rivolto alcune parole di saggezza al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem. LEGGI DI PIÙ
Il mentore di Antonelli manda un messaggio di addio prima del cambio di team in F1. LEGGI DI PIÙ
