Alonso RITORNA alla Ferrari!

La collezione d'auto di Fernando Alonso rispecchia appieno quella di un campione di Formula 1, dimostrando come il pilota spagnolo sappia apprezzare il meglio del lusso e dell'esclusività.

Di tanto in tanto lo si può incontrare a Monte Carlo alla guida di supercar, e recentemente è stato colto al volante di una Mercedes Benz CLK GTR in una raffinata tonalità argentata, una vettura dal valore stimato intorno ai 10 milioni di dollari.

Il campione, che ha indossato i colori Ferrari tra il 2010 e il 2014 raccogliendo 11 vittorie – sebbene il tanto ambito terzo titolo mondiale gli sia sfuggito – ha nuovamente dimostrato il suo legame profondo con la scuderia italiana. Il suo ultimo trionfo in Formula 1 con la Ferrari risale al 2013, durante il Gran Premio di Spagna.

Recentemente, in un video girato sotto il sole di Monte Carlo, Alonso ha riaffermato la sua passione per il cavallino rampante, sottolineando il fascino intramontabile del marchio.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Alonso mostra la sua Ferrari

L'ex pilota Ferrari continua a celebrare il proprio amore per il marchio. A dicembre scorso è stato immortalato alla guida di un Ferrari 512 TR, sfoggiando il celebre Rosso Corsa, simbolo di eleganza e potenza. In un'altra occasione, un video ha mostrato Alonso alla guida della LaFerrari, presentata in nero con dettagli in rosso e spinta da un motore V12 atmosferico da 6,3 litri.

Oltre a queste gioie su quattro ruote, il campione ha sfilato anche con un Aston Martin Valiant, una sportiva omologata per la pista e la strada, il cui prezzo può arrivare fino a 2,5 milioni di sterline, essendo stata prodotta in un'edizione limitata di sole 38 unità per celebrare il 110º anniversario del marchio, un progetto al quale Alonso ha contribuito definendolo una vera "opera d'arte".

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato