ULTIME NOTIZIE! Verstappen firma un contratto pluriennale con la Mercedes
ULTIME NOTIZIE! Verstappen firma un contratto pluriennale con la Mercedes
Il team di corse guidato da Max Verstappen inaugurerà una nuova era nel motorsport, annunciando una collaborazione strategica con Mercedes a partire dal 2026, così come riportato su Verstappen.com.
La notizia arriva a seguito di un test a Estoril, dove il pilota è stato avvistato in azione, dando il via a un’alleanza a lungo termine che prevede anche la partecipazione al GT World Challenge Europe.
Già dal prossimo anno, il team non solo affronterà le sfide della Formula 1, ma gareggerà con l’imponente Mercedes-AMG GT3, segno di ambizioni e continuità nel panorama internazionale delle corse.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Mercedes soddisfatta della collaborazione
Stefan Wendl, di Mercedes-AMG Customer Racing, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova partnership. “Siamo davvero lieti che il Verstappen Racing abbia scelto di correre con la Mercedes-AMG GT3 nel GT World Challenge Europe. Con il supporto di 2 Seas Motorsport, questo progetto si rafforza grazie a un team esperto che ha già conquistato numerosi successi e titoli con la nostra vettura”, ha dichiarato Wendl.
Anche Chris Lulham, che insieme a Verstappen ha vinto la gara di resistenza alla Nordschleife lo scorso settembre, ha sottolineato l’importanza della partnership: “È emozionante proseguire nel GT World Challenge Europe con un compagno di squadra nuovo e una vettura rinnovata. Dopo un primo anno ricco di esperienze nella categoria GT3, collaborare con Mercedes-AMG Motorsport e Daniel rappresenta un’opportunità straordinaria. Non vedo l’ora di scendere in pista!”
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton creerà il suo campionato di F1 con motori V10
- 40 minuti fa
Checo avrà un pilota Ferrari come compagno di squadra alla Cadillac!
- 1 ora fa
Cos'è quel dispositivo giallo sulla parte superiore delle auto di F1? | Speciale GPFans
- 2 ore fa
ULTIME NOTIZIE! Verstappen firma un contratto pluriennale con la Mercedes
- 3 ore fa
Alonso RITORNA alla Ferrari!
- Oggi 12:00
F1 Ferrari Oggi: Presenta la sua strategia per battere Mercedes; Potrebbe perdere il suo giocatore di punta
- Oggi 02:03
Molto letto
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- 1 gennaio
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre