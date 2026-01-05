ULTIME NOTIZIE! Verstappen firma un contratto pluriennale con la Mercedes

Il team di corse guidato da Max Verstappen inaugurerà una nuova era nel motorsport, annunciando una collaborazione strategica con Mercedes a partire dal 2026, così come riportato su Verstappen.com.

La notizia arriva a seguito di un test a Estoril, dove il pilota è stato avvistato in azione, dando il via a un’alleanza a lungo termine che prevede anche la partecipazione al GT World Challenge Europe.

Già dal prossimo anno, il team non solo affronterà le sfide della Formula 1, ma gareggerà con l’imponente Mercedes-AMG GT3, segno di ambizioni e continuità nel panorama internazionale delle corse.

Mercedes soddisfatta della collaborazione

Stefan Wendl, di Mercedes-AMG Customer Racing, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova partnership. “Siamo davvero lieti che il Verstappen Racing abbia scelto di correre con la Mercedes-AMG GT3 nel GT World Challenge Europe. Con il supporto di 2 Seas Motorsport, questo progetto si rafforza grazie a un team esperto che ha già conquistato numerosi successi e titoli con la nostra vettura”, ha dichiarato Wendl.

Anche Chris Lulham, che insieme a Verstappen ha vinto la gara di resistenza alla Nordschleife lo scorso settembre, ha sottolineato l’importanza della partnership: “È emozionante proseguire nel GT World Challenge Europe con un compagno di squadra nuovo e una vettura rinnovata. Dopo un primo anno ricco di esperienze nella categoria GT3, collaborare con Mercedes-AMG Motorsport e Daniel rappresenta un’opportunità straordinaria. Non vedo l’ora di scendere in pista!”

