F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 1° Gennaio 2025 in Formula 1.

La pausa invernale in Formula 1 è ormai in pieno svolgimento, sebbene quest'anno piloti e team possano concedersi un meritato riposo. Una volta terminato questo intervallo, Kimi Antonelli tornerà nelle consuete giornate di test, che preparano il terreno per una stagione in evoluzione.

Imbrogli? Mercedes ammette di aver infranto le regole insieme alla McLaren.

Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1.

Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio.

