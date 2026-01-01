F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 1° Gennaio 2025 in Formula 1.
La pausa invernale in Formula 1 è ormai in pieno svolgimento, sebbene quest'anno piloti e team possano concedersi un meritato riposo. Una volta terminato questo intervallo, Kimi Antonelli tornerà nelle consuete giornate di test, che preparano il terreno per una stagione in evoluzione. LEGGI DI PIÙ
Imbrogli? Mercedes ammette di aver infranto le regole insieme alla McLaren. LEGGI DI PIÙ
Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Ferrari Notizie Oggi: Le fidanzate dei loro piloti; Il trucco per il 2026; Allarme preoccupante
- 3 ore fa
Antonelli Notizie oggi: Data di ritorno; Seguono McLaren; Mercedes fa un cambiamento storico
- Ieri 22:30
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- Ieri 22:00
BOMBA Kimi Antonelli: Mercedes annuncia un CAMBIAMENTO STORICO alla squadra
- Ieri 22:00
ATTENZIONE: Ferrari svela il NUOVO TRUCCO per il 2026!
- Ieri 20:00
Il compagno di squadra di Lewis Hamilton snobbato per il suo "nasone"
- Ieri 20:00
Molto letto
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?
- Ieri 22:00
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre
IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"
- 21 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 28 dicembre
F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- 28 dicembre