Quando si svolgono i test di Antonelli con la Mercedes F1 e perché una parte di essi si svolge a porte chiuse?

La pausa invernale in Formula 1 è ormai in pieno svolgimento, sebbene quest'anno piloti e team possano concedersi un meritato riposo. Una volta terminato questo intervallo, Kimi Antonelli tornerà nelle consuete giornate di test, che preparano il terreno per una stagione in evoluzione.

Infatti, il prossimo anno segna l’inizio di una nuova era: con regole rinnovate su motori e aerodinamica, le vetture attuali saranno lasciate alle spalle per dare spazio a innovazioni radicali.

La trasformazione è imminente anche nei sistemi di gara: il tradizionale DRS cederà il passo all’introduzione dell’aerodinamica attiva, e il roster delle scuderie si arricchirà con l’arrivo di Cadillac, portando il numero dei team da dieci a undici.

Prima della svolta epocale, tuttavia, si terranno le consuete giornate di prova, che quest’anno assumono una veste rinnovata per permettere ai team di testare le novità in condizioni meno sotto i riflettori.

Quali cambiamenti sono previsti durante le sessioni di test?

Le prove si articoleranno in tre blocchi distinti. La prima tappa si svolgerà a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, in modalità chiusa e senza trasmissione in diretta, probabilmente per facilitare l’adozione delle nuove norme senza eccessiva pressione mediatica.

Successivamente, la competizione si sposterà in Bahrein, dove due cicli di test, aperti al pubblico, si terranno dal 11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, offrendo così l’opportunità agli appassionati di assistere da vicino alle evoluzioni tecniche.

La stagione prenderà il via ufficialmente il 8 marzo, con il primo Gran Premio in programma in Australia, dando inizio a un nuovo capitolo ricco di emozioni e innovazioni.

