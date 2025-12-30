Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1

Max Verstappen ha già mostrato preoccupazione per il futuro dei novizi in griglia, in vista del 2025.

Il pilota di Red Bull, al quale recenti elogi sono stati rivolti da Gabriel Bortoleto e Kimi Antonelli, si sta affermando non solo per le sue straordinarie qualità in pista, ma anche per il suo impegno nel sostenere i giovani talenti.

Sin dal suo ingresso in Formula 1 nel 2015, quando molti ritenevano un adolescente non fosse pronto per l’élite del motorsport, Verstappen ha dimostrato ben presto il proprio valore nonostante i primi errori legati alla sua inedita esperienza.

Il corridore Mercedes ha evidenziato come Verstappen si sia sempre fatto avanti in momenti difficili, offrendo il suo sostegno ai piloti emergenti proprio quando era più necessario.

Questa attitudine, che contrasta con il mancato supporto da lui ricevuto nel suo esordio, sottolinea un approccio maturo e responsabile: un comportamento raro nel mondo della Formula 1, dove pochi dimostrano una simile disponibilità ad aiutare chi è agli inizi di una carriera tanto esigente.

Verstappen segue tutto

In un’intervista rilasciata ad AutoMoto, Kimi Antonelli ha elogiato apertamente l’impegno del campione olandese nel supportare la nuova generazione. "Max è stato estremamente aperto con tutti i novizi, offrendoci il suo sostegno nei momenti più complessi e contribuendo a creare un rapporto straordinario", ha dichiarato il pilota Mercedes. La passione ineguagliabile per il motorsport e l’interesse verso tutte le categorie rendono il suo coinvolgimento un esempio raro di leadership e dedizione nel panorama aziendale delle corse.

Recentemente, Verstappen ha confidato di vedere in più novizi i futuri campioni del mondo, citando nomi come Bortoleto e persino Antonelli, il cui talento sta rapidamente emergendo. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Antonelli ha concluso:

"Lo considero un corridore straordinario ed è un onore ricevere da lui un elogio così sentito." Queste dichiarazioni evidenziano come, al di là delle sfide in pista, esista un profondo spirito di solidarietà capace di unire e ispirare i giovani piloti nel percorso verso l’eccellenza.

