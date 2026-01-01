Imbrogli? Mercedes ammette di aver infranto le regole insieme alla McLaren

Andrew Shovlin, Direttore dell'Ingegneria Trackside di Mercedes, ha rivelato a Motorsport.com le difficoltà incontrate dal team dopo l’introduzione di regolamenti più severi sui comportamenti flessibili delle ali.

La scuderia tedesca ha dovuto apportare modifiche sostanziali per rispettare i nuovi test, compromettendo in maniera evidente le prestazioni in pista.

Nel 2025 la FIA ha messo in atto controlli rigorosi per limitare la flessione delle ali anteriori e posteriori, introducendo i test più impegnativi durante il Gran Premio di Spagna.

Sebbene si pensasse che McLaren avrebbe patito maggiormente queste novità, il vero banco di prova è stato per Mercedes, costretta a ripartire in parte dal design del veicolo. Shovlin ha commentato: “Ci è servito del tempo per adattarci alle nuove norme introdotte a Barcellona.”

Mercedes affronta complicazioni con il regolamento più stringente

Il team tedesco già faticava a ottenere una sterzata efficace nelle curve a bassa velocità. Shovlin ha spiegato: “Abbiamo riscontrato difficoltà nel far affrontare correttamente le curve a basse velocità; in alcuni casi, la temperatura degli pneumatici posteriori si alterava poiché i piloti erano costretti ad utilizzare l’acceleratore per facilitare la manovra.”

La situazione si è complicata ulteriormente con l’introduzione delle ali flessibili, costringendo Mercedes a ripensare diversi aspetti del progetto. Analizzando l’approccio di McLaren nello sviluppo della sospensione posteriore, la scuderia ha compreso l’importanza di mantenere il veicolo il più basso possibile nelle curve.

Shovlin ha aggiunto: “Se la tua vettura non è la più veloce, devi osservare attentamente le strategie dei migliori. Abbiamo studiato la sospensione posteriore di McLaren e appreso come sfruttassero l’effetto antidecollo per ottimizzare la stabilità in curva. Non abbiamo sottovalutato la sfida di ottenere un buon equilibrio, anche se chiaramente non abbiamo sfruttato appieno i punti di forza delle nostre vetture 2020-2021.”

