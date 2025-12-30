NEMICO INTERNO! Antonelli e Mercedes scoprono una spia di un'altra squadra

Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio.

Non siamo nemmeno nel 2026 e già si scatenano le prime polemiche sulla prossima stagione di Formula 1. Tutti gli sguardi sono rivolti alle unità di potenza all’avanguardia di Mercedes e Red Bull Powertrains, che sembrano aver trovato un trucco per aumentare la potenza. Si dice che un ex ingegnere Mercedes abbia svelato il segreto a Red Bull.

Il trucco consiste nel gestire in modo ottimale il rapporto di compressione all’interno di ogni cilindro, suddiviso in due zone: quella percorsa dal pistone e il volume residuo, lo spazio che resta libero. Il rapporto di compressione si calcola dividendo il volume totale del cilindro per quello residuo.

Dal 2014, inizio dell’era ibrida, fino al 2025 era consentito un rapporto di 18:1, mentre le nuove normative tecniche per il 2026 impongono un limite massimo di 16:1 per ciascun cilindro.

Red Bull riceve un indizio sul rapporto di compressione da un ingegnere Mercedes

Il regolamento FIA, nell’articolo C5.4.3, stabilisce che le misurazioni debbano essere effettuate a temperatura ambiente, ossia con il motore freddo. Mercedes e Red Bull, dunque, hanno interpretato questa disposizione in modo tale che il rapporto di compressione debba rispettare il limite di 16:1 solo a temperatura ambiente, consentendo tuttavia un innalzamento fino a 18:1 durante il funzionamento grazie all’uso di materiali speciali nella camera di combustione.

È innegabile, inoltre, che Red Bull Powertrains abbia arricchito il proprio staff assumendo ingegneri provenienti da Mercedes. Così ha dichiarato Oliver Mintzlaff in un’intervista esclusiva a De Telegraaf: "Contiamo su personale eccezionale. E non si parla solo di motori, ma anche del telaio. Negli ultimi anni Christian Horner ha integrato nel team numerosi professionisti di altissimo livello, basta osservare il reparto motori."

L’impatto esatto di questa soluzione sulla potenza rimane tuttora oggetto di dibattito. Mentre alcune fonti stimano un incremento di circa 15 cavalli, l’ex designer di F1 Gary Anderson, citato da The Race, ipotizza un aumento compreso tra 30 e 40 cavalli. Nel frattempo, gli altri tre costruttori – Audi, Ferrari e Honda – hanno annunciato l’intenzione di presentare un reclamo alla FIA, sostenendo che questa pratica potrebbe essere considerata "illegale".

