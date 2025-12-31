F1 Kimi Antonelli Oggi: Svela suo VERO rivale nel 2026; George Russell rompe il silenzio

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledì 31° dicembre 2025 in Formula 1.

George Russell ha dichiarato in un'intervista a PlanetF1.com che l'incertezza sul suo futuro in Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1 non gli ha impedito di dare il massimo in pista. LEGGI DI PIÙ

George Russell ha chiaramente annunciato le sue ambizioni per la stagione 2026 di Formula 1. Il pilota britannico, che vede in Max Verstappen il vero punto di riferimento dell’élite, è determinato a dimostrare di poter competere al pari dei migliori. LEGGI DI PIÙ

Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio. LEGGI DI PIÙ

