Una lezione per Antonelli? Russell rompe il silenzio sull'influenza di Verstappen sul suo contratto

George Russell ha dichiarato in un'intervista a PlanetF1.com che l'incertezza sul suo futuro in Mercedes per la stagione 2025 di Formula 1 non gli ha impedito di dare il massimo in pista.

Nonostante le voci riguardanti un possibile arrivo di Max Verstappen in Mercedes, il pilota britannico si è concentrato interamente sulla guida, conquistando due vittorie a bordo della Mercedes W16.

Le speculazioni sul presunto passaggio di Verstappen hanno raggiunto il culmine prima della pausa estiva, specialmente dopo che lo stesso Russell ha ammesso come le trattative sul suo contratto stessero influenzando la situazione.

Nel frattempo, Verstappen ha ribadito in modo chiaro la sua fedeltà alla Red Bull Racing, mentre si attendeva l'annuncio del nuovo accordo contrattuale con il pilota britannico.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Senza distrazione

In ottobre, Mercedes ha ufficializzato la firma di nuovi contratti per Russell e per il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli. Il pilota ha sottolineato che le negoziazioni non sono state motivo di distrazione: "Non mi hanno distolto dall'obiettivo, mi sono semplicemente concentrato sulla gara. Puoi essere il pilota più ammirato o quello più criticato, ma una volta in macchina, ciò che conta è il tempo sul giro." Russell esprime orgoglio per le prestazioni costanti, specialmente nella prima metà del 2025, nonostante l'incertezza sul suo futuro.

Anche se il successo a Singapore non si è concretizzato durante la stagione, il pilota considera quelle gare tra i momenti più significativi della sua carriera. Ha spiegato che la pressione derivata dalle trattative contrattuali è stata decisiva e, sotto tale tensione, è riuscito a registrare alcuni dei suoi migliori tempi. "È proprio sotto quella forte pressione che ho ottenuto le mie performance migliori", ha commentato Russell. Ricorda con emozione le continue conversazioni con il suo allenatore, Aleix Casanovas, il quale da otto anni gli ripete: "Come mai questa situazione non ti colpisce?" e alla domanda lui ammette: "Onestamente, non lo so." Grazie al suo impegno e alla sua determinazione, Russell è riuscito a mantenere un livello di rendimento elevato, aprendo così la strada a un nuovo contratto con Mercedes.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato