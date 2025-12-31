Mercedes svela chi sarà il suo VERO rivale nel 2026

George Russell ha chiaramente annunciato le sue ambizioni per la stagione 2026 di Formula 1. Il pilota britannico, che vede in Max Verstappen il vero punto di riferimento dell’élite, è determinato a dimostrare di poter competere al pari dei migliori.

Nel corso della stagione 2025, Russell si è classificato quarto nel campionato, aggiungendo al proprio palmarès due vittorie significative, mentre il titolo era conteso tra l’olandese e i piloti della McLaren.

Con l’introduzione delle nuove regolamentazioni nel 2026, l’ambiente competitivo potrebbe subire delle variazioni e il britannico ha ben chiaro il suo obiettivo: diventare un serio contendente al titolo.

Russell vuole affrontare Verstappen

Il pilota Mercedes non nasconde le sue ambizioni: “Sono convinto di poter competere al livello dei migliori”, ha dichiarato a Formule1.nl. Russell ha già individuato un rivale in particolare, affermando: “Attualmente, Max rappresenta senza dubbio il punto di riferimento della categoria. Mi piacerebbe sfidarlo, perché sarebbe estremamente affascinante vedere come un compagno di squadra si comporterebbe in una situazione così competitiva.”

Sebbene nel 2022 abbia ottenuto il suo miglior risultato con un quarto posto in campionato, il britannico non si accontenta di questo traguardo e punta ora a lottare per il titolo. “Sono pronto, anche se sono consapevole che la pazienza è fondamentale”, conclude con determinazione. Con l’avvio di una nuova era nel 2026, le opportunità saranno tante e Russell si mostra preparato ad affrontare la sfida che lo attende.

