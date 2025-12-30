F1 Kimi Antonelli Oggi: le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen; Spia di un'altra Mercedes
GPFans ti porta le notizie più interessanti su di martedì 30° dicembre 2025 in Formula 1.
Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio. LEGGI DI PIÙ
Verstappen Racing, il team GT del quadruplo campione di F1 Max Verstappen, ha annunciato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG Motorsport. LEGGI DI PIÙ
Una nuova regolamentazione tecnica arriverà in Formula 1 nel 2026, introducendo tra le altre novità l’uso di carburanti sostenibili. Questa scelta non solo mira a livellare il campo di gara, ma offre anche un sostegno concreto alle realtà emergenti come Cadillac. LEGGI DI PIÙ
