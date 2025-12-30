close global

Kimi Antonelli in Brazil

F1 Kimi Antonelli Oggi: le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen; Spia di un'altra Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen; Spia di un'altra Mercedes

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in Brazil

GPFans ti porta le notizie più interessanti su di martedì 30° dicembre 2025 in Formula 1.

Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli avrebbe un nemico in casa in Mercedes, e Red Bull ne ha tratto vantaggio. LEGGI DI PIÙ

Verstappen Racing, il team GT del quadruplo campione di F1 Max Verstappen, ha annunciato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG Motorsport. LEGGI DI PIÙ

Una nuova regolamentazione tecnica arriverà in Formula 1 nel 2026, introducendo tra le altre novità l’uso di carburanti sostenibili. Questa scelta non solo mira a livellare il campo di gara, ma offre anche un sostegno concreto alle realtà emergenti come Cadillac. LEGGI DI PIÙ

Hamilton Notizie Oggi: La sua firma segreta; Problemi contrattuali; La sua fortuna
F1 Hamilton Oggi

Hamilton Notizie Oggi: La sua firma segreta; Problemi contrattuali; La sua fortuna

  • 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen; Spia di un'altra Mercedes
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen; Spia di un'altra Mercedes

  • Ieri 20:03
F1 Oggi: Antonelli e Mercedes scoprono una spia; il sorprendente ingaggio di Hamilton con la Sauber
Formula 1

F1 Oggi: Antonelli e Mercedes scoprono una spia; il sorprendente ingaggio di Hamilton con la Sauber

  • Ieri 19:49
Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1
Mercedes

Antonelli ha le idee chiare sull'aspetto più SPECIALE di Verstappen e NON è legato alla F1

  • Ieri 18:00
Chi è più ricco tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton?
Ferrari

Chi è più ricco tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton?

  • Ieri 16:00
Hamilton mette nei guai la Ferrari per il suo contratto
Ferrari

Hamilton mette nei guai la Ferrari per il suo contratto

  • Ieri 15:00
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre
 IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton

IL CAMPIONE DI F1 dice che Lewis Hamilton "DEVE ANDAR VIA"

  • 21 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

  • 28 dicembre
 F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

  • 28 dicembre
 ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio

ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio

  • 16 dicembre

