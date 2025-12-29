Pericolo per Antonelli! Confermato l'accordo pluriennale tra Verstappen e Mercedes

Verstappen Racing, il team GT del quadruplo campione di F1 Max Verstappen, ha annunciato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG Motorsport.

La scuderia, che prenderà parte al GT World Challenge Europe 2026, opererà sotto la direzione di 2Seas Motorsport, segnando così il passaggio da Aston Martin a Mercedes.

La storica casa britannica aveva già collaborato con Verstappen Racing quando il pilota Chris Lulham, a bordo dell'Aston Martin Vantage AMR GT3 nella GT World Challenge Europe Endurance Cup, ha portato a casa la vittoria nella Gold Cup insieme a Thierry Vermeulen e Harry King.

Inoltre, Lulham, che ha gareggiato anche nella Sprint Cup su una Ferrari, ha condiviso momenti di grande emozione con Verstappen durante il debutto del pilota di F1 sul leggendario Nordschleife lo scorso settembre.

La coppia ha poi trionfato nella gara NLS9, guidando una Ferrari 296 GT3 diretta da Emil Frey Racing, diversamente dall’Aston Martin schierata nella GT World Challenge 2025.

Verstappen Racing si impegna con Mercedes per il 2026

In vista della stagione 2026, il team ha confermato che Lulham continuerà a competere nella GT World Challenge Europe Sprint Cup, affiancato da Daniel Juncadella, pilota simulatore per la F1 di Aston Martin. Nella Endurance Cup, composta da cinque appuntamenti, entrerà in gara anche il pilota ufficiale Mercedes, Jules Gounon.

Stefan Wendl, di Mercedes-AMG Customer Racing, ha commentato: "Siamo orgogliosi che Verstappen Racing abbia scelto di correre con un Mercedes-AMG GT3 nel GT World Challenge Europe. Con il contributo di 2Seas Motorsport, mettiamo a disposizione un team di grande esperienza e un palmarès invidiabile, elementi che ci motivano nell’affrontare con successo le sfide sia della Sprint che della Endurance Cup."

Lulham ha aggiunto: "È estremamente emozionante proseguire nel GT World Challenge Europe con un nuovo compagno e una vettura rinnovata. Il mio primo anno nel mondo del GT3 mi ha lasciato numerose esperienze e insegnamenti. L’opportunità di lavorare con professionisti come Mercedes-AMG Motorsport e Daniel rappresenta un vantaggio unico, e non vedo l’ora di ricominciare."

La presentazione dell’accordo pluriennale segue il recente test tenutosi sull’Autodromo di Estoril, in Portogallo, dove Verstappen ha guidato un Mercedes-AMG GT3 durante una sessione organizzata da 2Seas Motorsport, condividendo il volante con Gounon. L’impegno di Verstappen nel mondo del GT va oltre la semplice proprietà del team nel 2025, e la vittoria al Nürburgring, ottenuta in coppia con Lulham, aveva già alimentato le aspettative di un possibile ritorno in questa disciplina. Tuttavia, l’arrivo della stagione 2026 di F1 con nuove e stringenti normative potrebbe, almeno per il momento, relegare in secondo piano tali ambizioni.

