Un'opportunità per Antonelli e Mercedes? La FIA apre una nuova scappatoia dopo la modifica del regolamento
Una nuova regolamentazione tecnica arriverà in Formula 1 nel 2026, introducendo tra le altre novità l’uso di carburanti sostenibili. Questa scelta non solo mira a livellare il campo di gara, ma offre anche un sostegno concreto alle realtà emergenti come Cadillac.
Parallelamente, è emersa una falla normativa che, insieme a vari sospetti, suggerisce possibili problematiche legate al carburante in Mercedes e Petronas.
Le centraline di potenza della prossima stagione faranno ampio affidamento sull'energia elettrica proveniente dalla batteria e dal MGU-K. Mentre in passato la potenza elettrica si attestava intorno ai 120 kW, nel 2026 si prevede un incremento fino a 350 kW, creando così un bilanciamento approssimativo del 50-50 tra il motore a combustione interna e quello elettrico.
Questa innovazione consentirà di ridurre il consumo di carburante. Fino al termine della scorsa stagione, le vetture di Formula 1 erano limitate all’uso di 100 kg di carburante orari; dal 2026 il nuovo limite sarà fissato a 3000 MJ/h, equivalenti a circa 70 kg per ora.
Articolo C5.9.3 modificato
La misurazione del flusso di carburante nella centralina avviene tramite un dispositivo realizzato da Allengra. Vista la possibilità di manipolazioni del cosiddetto fuel flow-meter, la FIA ha deciso di intervenire con una modifica della normativa.
In origine, l'articolo C5.9.3 vietava esplicitamente “qualsiasi forma di riscaldamento o raffreddamento del fuel flow-meter”. La nuova disciplina prevede ora il divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo, sistema o procedura il cui scopo sia quello di alterare la temperatura del fuel flow-meter.
Questa modifica apre una nuova breccia normativa, o “loophole” come viene spesso definito in inglese. Le squadre di F1 potrebbero infatti sfruttarla per sviluppare soluzioni che, pur non avendo come obiettivo principale la variazione della temperatura del fuel flow-meter, la modificano come effetto collaterale.
Un caso analogo si verificò con la sospensione posteriore della Mercedes nel 2021. L'altezza di guida regolabile garantiva maggior stabilità e un perfetto equilibrio tra velocità massima e downforce. Pur essendo inizialmente vietata, tale soluzione fu consentita fino al termine della stagione perché considerata un semplice effetto secondario di un sistema non conforme.
Considerato che la norma è stata rivisitata agli inizi di questo mese, resta l'incertezza se i team abbiano già iniziato a lavorare su questa novità o se assisteremo a ulteriori sviluppi in questo ambito.
