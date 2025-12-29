F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton Festeggia; Le ultime sul nuovo GP d'Africa
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 29° dicembre 2025 in Formula 1.
Sono state svelate nuove immagini del celebre circuito di Lewis Hamilton, protagonista della Formula 1, attualmente in pieno rinnovamento in vista del ritorno nel calendario 2026. LEGGI DI PIÙ
Si la volontà del Ruanda prevale, tra poco più di tre anni si potrebbe celebrare un Gran Premio in Africa. Secondo il governo ruandese, i colloqui con la Formula 1 stanno procedendo in maniera molto positiva. LEGGI DI PIÙ
Ferrari sorprende ancora con una simpatica clip sui social, dove il pilota Charles Leclerc viene ripreso mentre riceve una leggera ramanzina dal suo responsabile, Fred Vasseur. Dal suo arrivo a capo del team nel gennaio 2023, LEGGI DI PIÙ
Fred Vasseur, capo della Ferrari in Formula 1, ha sollevato Loic Serra, direttore tecnico del team, dalle responsabilità relative alle prestazioni deludenti dell’SF25. LEGGI DI PIÙ
