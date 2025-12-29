Hamilton FESTEGGIA! Il suo circuito preferito si rinnova per il 2026

Sono state svelate nuove immagini del celebre circuito di Lewis Hamilton, protagonista della Formula 1, attualmente in pieno rinnovamento in vista del ritorno nel calendario 2026.

La prossima stagione metterà alla prova gli 11 team e i 22 piloti, costretti ad adattarsi alle nuove regole introdotte dal 2026, mentre l’intervallo invernale, quest’anno più breve, offrirà meno tempo per prepararsi al passaggio dalla stagione 2025 a quella 2026. Questo contesto di cambiamenti regolatori e organizzativi promette di rinnovare la dinamica in pista, spingendo ogni squadra a rivedere strategie e tecnologie.

Il conto alla rovescia per le prove pre-stagione è già iniziato: a partire dal 26 gennaio 2026, sessioni riservate si svolgeranno presso il Circuit de Barcelona-Catalunya, per poi dare il via al Gran Premio d’Australia poco più di cinque settimane dopo. Successivamente, nel mese di marzo, i Gran Premi di Cina e del Giappone completeranno un calendario fitto di appuntamenti, richiedendo il massimo impegno da parte sia dei piloti sia dei team nelle attività di preparazione e adattamento.

Pur con la stagione imminente all’orizzonte, il circuito di Suzuka continua a essere oggetto di intensi lavori in vista del Gran Premio del Giappone. In particolare, il tratto noto come “Pista Ovest”, celebre per la storica “Spoon Curve”, è sottoposto a un accurato intervento di ristrutturazione e, per garantirne la sicurezza, è al momento completamente chiuso. Questi lavori testimoniano l’impegno costante degli organizzatori nel garantire infrastrutture moderne e condizioni di gara ottimali, in previsione del ritorno del circuito nel 2026.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Suzuka in ristrutturazione in vista del ritorno nel 2026

Su un post pubblicato sulla piattaforma “X”, l’account ufficiale di Suzuka ha condiviso immagini che documentano il restyling dell’asfalto nella Pista Ovest. È stato inoltre annunciato che il materiale rimosso verrà messo in vendita, con dettagli e prezzi che saranno comunicati a breve. Questa iniziativa sottolinea l’innovazione e la trasparenza adottate dagli organizzatori per mantenere il circuito sempre al passo con le esigenze del campionato mondiale.

Dalla sospensione forzata imposta durante la pandemia, Suzuka ha consolidato il suo ruolo di sede fissa del Gran Premio del Giappone. Lewis Hamilton, titolare del maggior numero di vittorie su questo tracciato, continua a competere ai massimi livelli, mentre il quadruplice campione Max Verstappen punta a eguagliare le cinque vittorie di Hamilton, dopo aver conquistato quattro trionfi sin dal ritorno del circuito nel 2022. La storica rivalità che si gioca su questa pista rende ogni gara un evento imperdibile per gli appassionati.

Tuttavia, l’applicazione di una nuova miscela di asfalto su un tracciato lungo 5,8 km potrebbe rappresentare una sfida anche per i piloti più esperti. Con pochi mesi a disposizione prima del Gran Premio giapponese, è probabile che la nuova superficie offra inizialmente una presa limitata. Col transcorso dei 53 giri, l’asfalto si impregnerà progressivamente di pneumatico, migliorandone gradualmente l’aderenza. Resta da vedere in che modo l’assenza di sessioni di prova nelle serie di supporto, come F2 o F3, durante il weekend possa influire sulla capacità dei piloti di adattarsi a queste nuove condizioni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato