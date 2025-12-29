Hamilton riceve una dura difesa dopo la sua prestazione alla Ferrari

Fred Vasseur, capo della Ferrari in Formula 1, ha sollevato Loic Serra, direttore tecnico del team, dalle responsabilità relative alle prestazioni deludenti dell’SF25.

Serra, che in passato ha svolto il ruolo di responsabile delle prestazioni in Mercedes, gode della piena fiducia di Hamilton e molti appassionati sperano di vederli nuovamente insieme in Scuderia a partire dal 2025. Già prima del campionato 2024, Hamilton aveva annunciato il proprio passaggio alla Ferrari, seguito poco dopo dalla decisione analoga di Serra.

Nonostante l’arrivo di Serra in ottobre 2024, Vasseur ha sottolineato come il tecnico abbia avuto un ruolo marginale nella progettazione dell’SF25, la monoposto con cui sia Hamilton che il compagno Charles Leclerc hanno dovuto fare i conti con notevoli difficoltà.

Una volta insediatisi in Mercedes, i due hanno lavorato fianco a fianco durante il periodo di dominio delle Silver Arrows, dal 2014 al 2021, e Serra è stato fortemente apprezzato per il contributo determinante durante l’era ibrida, in cui Mercedes ha conquistato sette titoli piloti e otto campionati costruttori. Tuttavia, da quando ha assunto il ruolo di responsabile dell’ingegneria delle prestazioni del telaio in Ferrari, il tecnico francese deve ancora dimostrare appieno le sue capacità.

Vasseur difende l'alleato di Hamilton

In un contesto nel quale molti, Hamilton compreso, nutrono speranze che la Scuderia possa apportare miglioramenti significativi già dal 2026, Vasseur ha ribadito il proprio rifiuto di incolpare Serra per le attuali problematiche legate allo sviluppo della vettura.

Durante una conferenza stampa tenutasi poco prima di Natale, il capo della Ferrari ha ammesso: "Mi ha infastidito leggere, in alcuni media, critiche nei confronti di Loic. Ritengo queste osservazioni ingiuste". Ha poi spiegato che, al momento del suo ingresso, la vettura era già praticamente definita, e ha manifestato ottimismo, osservando che il 2026 potrebbe rappresentare la prima occasione in cui l’ex di Mercedes potrà dimostrare appieno le proprie doti tecniche.

Infine, ha puntualizzato che la monoposto del prossimo anno non segna la sua prima creazione, ma il suo primo vero banco di prova, aprendo la possibilità che in futuro la vettura si adatti in modo più preciso allo stile di guida di Hamilton.

