La Ferrari rimprovera la sua STAR per questo imperdonabile motivo
Ferrari sorprende ancora con una simpatica clip sui social, dove il pilota Charles Leclerc viene ripreso mentre riceve una leggera ramanzina dal suo responsabile, Fred Vasseur. Dal suo arrivo a capo del team nel gennaio 2023,
Vasseur ha instaurato con il monégasque un rapporto di complicità basato sulla collaborazione quotidiana, rafforzando i legami all’interno del gruppo di Maranello. L’episodio dimostra come, nonostante il clima amichevole in pista, il rispetto per l’ordine rimanga un valore imprescindibile all’interno della scuderia.
Il 2025 segna la decima stagione in Formula 1 per Leclerc e il suo settimo anno con i colori Ferrari, confermando il pilota in sintonia con le dinamiche italiane del team.
Forse proprio questa fiducia reciproca ha fatto sì che il pilota si mostrasse particolarmente rilassato durante una recente sessione fotografica, tanto da incuriosire il boss per il disordine riscontrato nel suo camerino.
Leclerc trascura l’ordine in Ferrari
In un video pubblicato sui canali ufficiali della scuderia, Leclerc risulta seduto tranquillamente sul set quando, inaspettatamente, il responsabile entra in scena gridando: "Charles, non hai mai messo in ordine il tuo camerino?"
Sorpreso, il pilota chiede spiegazioni e, pochi istanti dopo, Vasseur chiarisce il riferimento al disordine riscontrato nell’area riservata. Leclerc, sollevato, ribadisce al team di comunicazione che si trattava soltanto di un invito a mantenere l’ordine e la disciplina, elementi fondamentali per il buon funzionamento della squadra.
