Il SOGNO di Hamilton diventerà realtà? Le ultime sul nuovo GP d'Africa

Si la volontà del Ruanda prevale, tra poco più di tre anni si potrebbe celebrare un Gran Premio in Africa. Secondo il governo ruandese, i colloqui con la Formula 1 stanno procedendo in maniera molto positiva.

Diversi paesi e città sono ansiosi di ospitare una gara del mondiale di Formula 1. Attualmente, i due principali candidati – che non hanno ancora avuto l’opportunità di accogliere un Gran Premio – sono la Thailandia e il Ruanda.

Il progetto ruandese rappresenterebbe il ritorno della F1 in Africa, visto che finora il Sudafrica è l’unico Paese ad aver ospitato una competizione di tale livello, con il celebre circuito di Kyalami, situato nei pressi di Johannesburg, che fece la sua ultima apparizione nel calendario nel 1993.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

La nuova terminal internazionale giocherà un ruolo decisivo

"Stiamo lavorando per poter ospitare un evento di Formula 1 nel 2029", ha dichiarato Jean-Guy Afrika, amministratore delegato della Rwanda Development Board, in un’intervista a The Athletic.

"Il nostro obiettivo è trasformare l’aeroporto in un vero e proprio punto di partenza per la creazione di una città del tutto nuova". Si trattava del Bugesera International Airport, la cui costruzione iniziò nel 2017 a circa quaranta chilometri a sud di Kigali.

"In sostanza, la Formula 1, il circuito che dovremo realizzare e tutte le strutture di intrattenimento necessarie per offrire un’esperienza completa – perché la F1 è, prima di tutto, uno spettacolo – si concentreranno nell’arco di una sola settimana. La nostra scommessa è dunque sull’aeroporto, mentre gli altri dettagli verranno definiti nei negoziati relativi al circuito".

Nelly Mukazayire, ministra dello Sport ruandese, ha aggiunto: "I colloqui procedono senza intoppi. La Formula 1 è un fenomeno di grande portata e, come Paese, dobbiamo prepararci a fondo su ogni fronte. Nonostante il calendario diventi sempre più fitto, abbiamo dimostrato di essere un partner affidabile e strategico, e ne siamo convinti: ce la faremo".

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato