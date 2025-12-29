F1 Oggi: Fred Vasseur rimprovera Charles Leclerc; Lewis Hamilton riceve una dura difesa
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì 29° dicembre 2025 in Formula 1.
Ferrari sorprende ancora con una simpatica clip sui social, dove il pilota Charles Leclerc viene ripreso mentre riceve una leggera ramanzina dal suo responsabile, Fred Vasseur. Dal suo arrivo a capo del team nel gennaio 2023, LEGGI DI PIÙ
Fred Vasseur, capo della Ferrari in Formula 1, ha sollevato Loic Serra, direttore tecnico del team, dalle responsabilità relative alle prestazioni deludenti dell’SF25. LEGGI DI PIÙ
Verstappen Racing, il team GT del quadruplo campione di F1 Max Verstappen, ha annunciato una collaborazione pluriennale con Mercedes-AMG Motorsport. LEGGI DI PIÙ
Una nuova regolamentazione tecnica arriverà in Formula 1 nel 2026, introducendo tra le altre novità l’uso di carburanti sostenibili. Questa scelta non solo mira a livellare il campo di gara, ma offre anche un sostegno concreto alle realtà emergenti come Cadillac. LEGGI DI PIÙ
