F1 Ferrari Oggi: Una rivoluzione totale di Lewis Hamilton; Non indovinerete mai il regalo che Leclerc
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 28° dicembre 2025 in Formula 1.
Max Verstappen è senza dubbio uno dei piloti più talentuosi della sua generazione. Tuttavia, secondo Luca Di Montezemolo, il pilota olandese si distingue nettamente come il migliore. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha recentemente riflettuto su una delle stagioni più controverse della Formula 1, quella del 2021, in cui perse il titolo in circostanze particolarmente amare contro Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton ha invitato i tifosi a rivivere l’emozione della F1 Movie grazie a F1 '25, il nuovo titolo che introdurrà una modalità speciale al lancio di giugno. LEGGI DI PIÙ
Cosa desiderava Charles Leclerc, pilota di F1, per Natale? Un minuscolo costume da Babbo Natale per il suo cane Leo, un attimo di pace durante le feste o, perché no, una Ferrari che finalmente funzioni davvero? Spesso, in questo periodo dell'anno, non riceviamo ciò che vorremmo, bensì ciò di cui abbiamo davvero bisogno. LEGGI DI PIÙ
