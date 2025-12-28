Una rivoluzione TOTALE! L'idea di Hamilton che avrebbe cambiato completamente la F1

Lewis Hamilton ha invitato i tifosi a rivivere l’emozione della F1 Movie grazie a F1 '25, il nuovo titolo che introdurrà una modalità speciale al lancio di giugno.

Il sette volte campione mondiale si è unito all’avventura cinematografica dopo il debutto del film diretto da Joseph Kosinski, in cui hanno brillato nomi come Brad Pitt e Damson Idris. Questa collaborazione rappresenta un connubio unico tra il mondo delle corse e quello del cinema, permettendo agli appassionati di immergersi in un’esperienza che richiama l’adrenalina e l’atmosfera dei weekend di gara.

Durante le riprese, realizzate negli stessi week-end di competizione, Pitt e Idris hanno guidato auto di Formula 2 modificate a Silverstone e Monza per dare vita al team fittizio APXGP, pilastro della trama del film. Il successo al botteghino, con incassi globali pari a 631,5 milioni di dollari, ha consacrato il film come una delle pellicole di corse automobilistiche più riuscite di sempre. Ora, i fan possono continuare a vivere quell’adrenalina direttamente da casa, grazie a una modalità di gioco che ricrea con cura alcuni dei momenti più intensi e significativi del film.

In cosa consiste la modalità F1 Movie in F1 '25?

EA Sports ha integrato all’interno del gioco il team APXGP tratto dal film. Gli utenti che sceglieranno l’Edizione Iconica di F1 '25 potranno immedesimarsi nei ruoli dei piloti Sonny Hayes (interpretato da Pitt) e Joshua Pearce (interpretato da Idris).

Inoltre, il gioco consente di vivere in prima persona scene emblematiche del film, arricchendo le modalità già note come “Braking Point”, che guida la narrazione, e “My Team 2.0”, che offre l’esperienza di diventare proprietari di una scuderia di Formula 1.

