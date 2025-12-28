Una rivoluzione TOTALE! L'idea di Hamilton che avrebbe cambiato completamente la F1
Una rivoluzione TOTALE! L'idea di Hamilton che avrebbe cambiato completamente la F1
Lewis Hamilton ha invitato i tifosi a rivivere l’emozione della F1 Movie grazie a F1 '25, il nuovo titolo che introdurrà una modalità speciale al lancio di giugno.
Il sette volte campione mondiale si è unito all’avventura cinematografica dopo il debutto del film diretto da Joseph Kosinski, in cui hanno brillato nomi come Brad Pitt e Damson Idris. Questa collaborazione rappresenta un connubio unico tra il mondo delle corse e quello del cinema, permettendo agli appassionati di immergersi in un’esperienza che richiama l’adrenalina e l’atmosfera dei weekend di gara.
Durante le riprese, realizzate negli stessi week-end di competizione, Pitt e Idris hanno guidato auto di Formula 2 modificate a Silverstone e Monza per dare vita al team fittizio APXGP, pilastro della trama del film. Il successo al botteghino, con incassi globali pari a 631,5 milioni di dollari, ha consacrato il film come una delle pellicole di corse automobilistiche più riuscite di sempre. Ora, i fan possono continuare a vivere quell’adrenalina direttamente da casa, grazie a una modalità di gioco che ricrea con cura alcuni dei momenti più intensi e significativi del film.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
In cosa consiste la modalità F1 Movie in F1 '25?
EA Sports ha integrato all’interno del gioco il team APXGP tratto dal film. Gli utenti che sceglieranno l’Edizione Iconica di F1 '25 potranno immedesimarsi nei ruoli dei piloti Sonny Hayes (interpretato da Pitt) e Joshua Pearce (interpretato da Idris).
Inoltre, il gioco consente di vivere in prima persona scene emblematiche del film, arricchendo le modalità già note come “Braking Point”, che guida la narrazione, e “My Team 2.0”, che offre l’esperienza di diventare proprietari di una scuderia di Formula 1.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Kimi Antonelli Oggi: Fa eco a Fernandno Alonso; Tutti i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- 2 minuti fa
Sarebbe arrivato prima in Ferrari? L'accordo che avrebbe potuto cambiare completamente la vita di Hamilton
- 3 ore fa
Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
- Oggi 17:57
Non indovinerete mai il regalo che Leclerc ha ricevuto da un sindaco italiano
- Oggi 17:25
Una rivoluzione TOTALE! L'idea di Hamilton che avrebbe cambiato completamente la F1
- Oggi 17:07
Antonelli e TUTTI i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025
- Oggi 16:40
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre