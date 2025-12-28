Non indovinerete mai il regalo che Leclerc ha ricevuto da un sindaco italiano
Cosa desiderava Charles Leclerc, pilota di F1, per Natale? Un minuscolo costume da Babbo Natale per il suo cane Leo, un attimo di pace durante le feste o, perché no, una Ferrari che finalmente funzioni davvero? Spesso, in questo periodo dell'anno, non riceviamo ciò che vorremmo, bensì ciò di cui abbiamo davvero bisogno.
Un regalo pratico – come un paio di calzini o un set di bicchieri utili quando, nel cuore della notte, un calice si rompe in cucina – può rivelarsi sorprendentemente apprezzato. Mettiamo da parte le banalità e concentriamoci su Leclerc.
Il “Principe di Maranello” si conferma un pilastro imprescindibile per Ferrari. Durante le festività, Leclerc ha partecipato alla festa in garage insieme al team, tanto che persino Bryan Bozzi si è presentato travestito da Babbo Natale, regalando un episodio davvero curioso.
L’atleta ha inoltre trovato il tempo di visitare il municipio e incontrare il sindaco di Fiorano, sede del celebre circuito di prove, ricevendo un omaggio natalizio che trasmette l’orgoglio locale e il legame profondo con la tradizione.
Pausa. Una lezione di geografia
La storia alla base di questo regalo ci porta a scoprire alcuni dettagli sulla provincia di Modena. Oltre alla sua inconfondibile connessione con il mondo dell’automobilismo e Ferrari, la regione vanta secoli di tradizione vitivinicola, che le ha donato l’emblematico aceto balsamico.
Il prodotto si ottiene dal succo d’uva, cotto fino a diventare un concentrato, e lasciato fermentare per almeno dodici anni in botti di legni diversi, capaci di conferirgli sfumature aromatiche uniche.
Ad esempio, una botte di ginepro può arricchire il balsamico di un leggero retrogusto speziato, mentre quelle in castagno donano note più amare e garantiscono una conservazione perfetta. Questo approfondimento non è fine a se stesso, ma un omaggio al patrimonio e alla tradizione della zona, spiegando perché sia stato scelto come dono per Leclerc.
"Lo abbiamo accolto con cortesia, scattando qualche foto e conversando animatamente al municipio, e gli abbiamo regalato una bottiglia del nostro pregiato aceto balsamico municipale come segno di gratitudine", ha commentato il sindaco Marco Biagini. Quello che sembrava un semplice omaggio si è rivelato un gesto ricco di significato, espressione dell’orgoglio di Fiorano per il proprio territorio – e, personalmente, non posso che sognare di avere in cucina un ottimo aceto balsamico, preferibilmente invecchiato in una botte di ginepro!
