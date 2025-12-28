Un acquisto sensazionale? Il posto di Verstappen alla Ferrari è già deciso.

Max Verstappen è senza dubbio uno dei piloti più talentuosi della sua generazione. Tuttavia, secondo Luca Di Montezemolo, il pilota olandese si distingue nettamente come il migliore.

L’ex direttore di Ferrari lo definisce il driver di punta del campionato, ribadendo che non esiterebbe ad averlo nella sua squadra. Esordito in Formula 1 a soli 17 anni, Verstappen si è rapidamente affermato come elemento fondamentale dello sport. Dal suo passaggio alla Red Bull Racing nel 2016, ha collezionato 67 vittorie e quattro titoli mondiali, dimostrando, in ogni occasione, il suo enorme valore competitivo.

Nonostante le difficoltà affrontate nella stagione 2025, il campione continua a essere un contendente da non sottovalutare, soprattutto in seguito alle recenti vittorie in Italia e Azerbaigian. Oggi si parla di nuovo di una possibile corsa al titolo mondiale, dopo che in passato molti avevano escluso ulteriori ambizioni.

Con molta differenza il numero uno

Montezemolo loda non solo la velocità e la guida impeccabile di Verstappen, ma anche la sua notevole serenità sotto pressione. Quando gli è stato chiesto se oggi stesso firmerebbe il pilota, ha risposto: "Per me, Verstappen è senza dubbio il numero uno. Anche nell’ultima gara, in condizioni estreme, non ha mai perso il controllo, dimostrando sempre rapidità e commettendo praticamente nessun errore."

L’ex direttore Ferrari ha inoltre ricordato il talento che il pilota mostrava già in karting a 13 anni, qualità che, unite alla sua determinazione e costanza, lo rendono un vero fuoriclasse.

Montezemolo afferma che, se domani tornasse a lavorare per Ferrari, la sua prima scelta per rafforzare il team sarebbe proprio Verstappen. Pur riconoscendo la forza della compagine formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc, l’esperto italiano è convinto che il pilota olandese rappresenti l’opzione ideale.

La sua ferma convinzione che Verstappen sia il migliore della sua generazione sottolinea l’impatto profondo che ha avuto nel mondo della Formula 1, tanto da poter ridisegnare in pochi giorni le strategie di una squadra di vertice.

