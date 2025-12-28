close global

Ecco come Hamilton ricorda la sconfitta più amara della sua carriera.

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton ha recentemente riflettuto su una delle stagioni più controverse della Formula 1, quella del 2021, in cui perse il titolo in circostanze particolarmente amare contro Max Verstappen.

Quel campionato è rimasto nella memoria per il drammatico duello di Abu Dhabi, dove, nonostante il britannico avesse dominato per gran parte della gara, il titolo sfuggì nella volata finale decisiva.

Inoltre, la stagione fu punteggiata da episodi intensi come il violento contatto a Silverstone e il sorprendente ritorno del pilota inglese in Brasile, eventi che hanno contribuito a rendere quel 2021 indimenticabile.

Hamilton analizza la stagione 2021 di F1

In un'intervista rilasciata a L’Equipe, Hamilton è stato interpellato sul periodo, non definendolo la migliore stagione della sua carriera nonostante i notevoli sforzi per ottenere un ottavo titolo mondiale.

"Onestamente, non ricordo ogni dettaglio della stagione", ha confessato, facendo poi riferimento al clamoroso slancio mostrato in Brasile. "Quel finale è stato incredibile: senza particolari migliorie tecniche, abbiamo estratto ogni goccia di prestazione dalla vettura. Penso davvero che sia stato uno dei miei anni migliori", ha aggiunto il pilota.

Il ricordo del duello per il titolo ha alimentato le aspettative di nuovi e appassionanti scontri nelle stagioni successive. Tuttavia, a distanza di quattro anni da quei momenti decisivi, Hamilton si trova lontano dall'essere favorito per un nuovo scudetto, specialmente se paragonato a un Verstappen che ha collezionato tre titoli mondiali e numerose vittorie.

Questo confronto mette in luce come, nonostante le esperienze e i successi passati, il panorama della Formula 1 sia in continua evoluzione, lasciando spazio a nuove rivalità e sfide sempre più appassionanti.

