F1 Oggi: Lewis Hamilton ricorda la sconfitta più amara; Piastri rivela di volersi vendicare di Norris
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 28° dicembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha recentemente riflettuto su una delle stagioni più controverse della Formula 1, quella del 2021, in cui perse il titolo in circostanze particolarmente amare contro Max Verstappen. LEGGI DI PIÙ
Oscar Piastri ripensa al 2025 con sentimenti contrastanti. Durante una stagione intensa ha imparato moltissimo, rimanendo per gran parte del campionato nelle prime posizioni, nonostante abbia concluso al terzo posto, mentre il suo compagno Lando Norris si è aggiudicato il titolo. LEGGI DI PIÙ
Fernando Alonso e Andrea Kimi Antonelli non sono entusiasti dell’idea di abbreviare le gare in futuro. LEGGI DI PIÙ
En 2025 la Formula 1 promette un record storico di podi: 72 posizioni in palio grazie alle 24 gare in calendario, proprio come avvenne nel 2024. Ecco una sintesi dei piloti che hanno raggiunto il podio durante la scorsa stagione. LEGGI DI PIÙ
