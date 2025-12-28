Alonso e Antonelli uniscono le forze CONTRO la Formula 1!

Fernando Alonso e Andrea Kimi Antonelli non sono entusiasti dell’idea di abbreviare le gare in futuro.

Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha recentemente proposto di ridurre la durata dei Gran Premi per attrarre un pubblico più giovane. Dal 2017, sotto la guida di Liberty Media, il campionato ha saputo conquistare nuove fasce di appassionati, favorita anche dalla popolarità della docuserie Netflix "Drive to Survive" e dall’ultimo film dedicato alla F1.

Mentre i tifosi di vecchia data continuano a apprezzare il formato tradizionale, Domenicali è preoccupato che il prolungato svolgimento delle gare possa risultare poco coinvolgente per i nuovi spettatori, spingendo così la categoria a valutare una revisione della durata delle competizioni.

Antonelli: "Le gare più brevi non cambieranno molto"

Tuttavia, Kimi Antonelli ha espresso dubbi sulla proposta, sostenendo che accorciare le gare implicherebbe l’introduzione di un innumerevole ventaglio di nuove regole per mantenere alta l’emozione in pista.

Con l’attuale regolamentazione, che prevede una sola sosta ai box, ridurre la durata significherebbe imporre ulteriori restrizioni sulle soste, sui pneumatici e su altri aspetti tecnici, cambiamenti che, secondo lui, risulterebbero minimi nell’impatto reale.

Anche Fernando Alonso si è detto poco favorevole all’idea, pur confidando nell’abilità decisionale di Domenicali, e paragonando la situazione a quella del calcio, in cui momenti di distrazione non incidono in maniera decisiva sull’esito di una partita.

