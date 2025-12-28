Antonelli e TUTTI i piloti che hanno raggiunto il podio nel 2025

En 2025 la Formula 1 promette un record storico di podi: 72 posizioni in palio grazie alle 24 gare in calendario, proprio come avvenne nel 2024. Ecco una sintesi dei piloti che hanno raggiunto il podio durante la scorsa stagione.

Durante il 2024 si è assistito a un allentamento della supremazia che caratterizzava Verstappen nel 2022 e, soprattutto, nel 2023. L’olandese ha continuato a vincere, ma i suoi trionfi si sono concentrati nella prima metà dell’anno, collezionando quattordici podi, cifra che ha equiparato a quella di Charles Leclerc.

Lando Norris ha raggiunto tredici podi, mentre Carlos Sainz non si è fermato a nove, affiancato da Oscar Piastri con otto apparizioni sul gradino più alto e da Lewis Hamilton con cinque.

Anche Sergio Pérez e George Russell si sono distinti, con rispettivamente quattro e tre podi, mentre fuori dai team dominanti solo Esteban Ocon e Pierre Gasly sono riusciti a salire sul podio.

Podio di 2025

Il via stagione a Melbourne ha visto Norris, Verstappen e Russell salire sul podio. Piastri, considerato il favorito, non è riuscito a concludere tra i primi a causa di problemi sorti nella seconda metà della gara. Norris ha conquistato la vittoria, seguito da Verstappen e Russell. Una settimana dopo, in Cina, Piastri si è riscattato vincendo la gara, con Norris e Russell che hanno completato il podio. A Shanghai, Russell e Verstappen hanno ottenuto il loro secondo podio stagionale.

In Giappone, Verstappen ha festeggiato la sua prima vittoria del 2025, segnando il suo secondo podio, mentre Norris ha raggiunto il terzo in carriera nella stagione in corso. Piastri, terminato terzo, ha così collezionato anche lui il suo secondo podio dell’anno. In Bahrain, Piastri ha dominato la gara e Russell si è aggiunto con il suo terzo podio, completando il podio un Norris che si è sistemato quarto con una prestazione impeccabile. A Jeddah, l’assenza del britannico ha aperto la strada a Charles Leclerc, che ha ottenuto il suo primo podio, classificandosi subito dopo Verstappen e Piastri.

A Miami, Piastri ha brillato nuovamente, vincendo la gara insieme a Norris e a Russell, il pilota Mercedes. Ad Imola, Verstappen ha dominato la giornata, conquistando il primo posto con Norris e Piastri a completare il podio. In Spagna, una gara ricca di emozioni ha visto Piastri sul gradino più alto, seguito da Norris e Leclerc, che hanno concluso una finale a ritmo serrato. In Canada, oltre a Russell e Verstappen, ha fatto la sua comparsa un nuovo volto: Kimi Antonelli, che ha segnato il suo primo podio in Formula 1.

In Austria, Norris ha guidato un uno-due per McLaren, supportato da Piastri, e lo stesso spettacolo si è ripetuto in Gran Bretagna. Tuttavia, al Red Bull Ring Leclerc ha concluso in ultima posizione sul podio, mentre Nico Hülkenberg ha ottenuto il suo primo podio nella sua 239ª gara, un traguardo storico. In Belgio i volti noti hanno brillato: Piastri ha vinto la gara, con Norris e Leclerc che hanno completato il podio in una battaglia serrata, con Verstappen a picco sul recupero. Una settimana dopo, in Ungheria, Piastri e Norris sono tornati protagonisti, accompagnati da Russell.

Durante il Gran Premio dei Paesi Bassi, i progetti di Norris sono stati mandati in fumo da un guasto al motore, che ha spento le sue ambizioni per il trofeo. Piastri ha trionfato, superando il campione locale Verstappen e il debuttante Isack Hadjar. A Monza, la settimana seguente, Verstappen ha confermato la sua superiorità, salendo di nuovo in vetta del podio, affiancato da Norris e Piastri. In Azerbaigian, Verstappen ha dominato ancora, nonostante la McLaren non abbia visto nessun rappresentante sul podio; Russell si è unito a Carlos Sainz, che ha celebrato il suo primo podio del 2025.

A Singapore, Russell ha conquistato nuovamente un posto sul podio, aggiudicandosi pure la vittoria e condividendo il gradino più alto con Verstappen e Norris. Ad Austin, sia Verstappen che Norris sono stati presenti sul podio, mentre questa volta è stato Leclerc a completarlo, con una replica di quanto accaduto poi a Città del Messico. In Brasile, Verstappen si è avvicinato ulteriormente a Piastri, Norris ha ampliato il vantaggio sul compagno, e Antonelli ha pareggiato con il suo secondo podio. A Las Vegas, l’italiano ha festeggiato il suo terzo podio, salendo sul gradino insieme a Verstappen e Russell dopo le squalifiche in McLaren.

In Qatar, il trio formato da Verstappen, Piastri e Sainz è risalito sul podio, con Sainz che ha segnato la sua seconda apparizione sul gradino più alto. Infine, ad Abu Dhabi, ultima gara della stagione, il consueto trio – Verstappen, Norris e Piastri – ha chiuso in bellezza una stagione costellata di emozioni e colpi di scena.

Classifica del Campionato di Formula 1 2025

Podi dei piloti 2025

Pilota Podi Lando Norris 18 Oscar Piastri 16 Max Verstappen 15 George Russell 9 Charles Leclerc 7 Kimi Antonelli 3 Carlos Sainz 2 Nico Hülkenberg 1 Isack Hadjar 1

