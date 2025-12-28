Piastri rivela di volersi vendicare di Norris

Oscar Piastri ripensa al 2025 con sentimenti contrastanti. Durante una stagione intensa ha imparato moltissimo, rimanendo per gran parte del campionato nelle prime posizioni, nonostante abbia concluso al terzo posto, mentre il suo compagno Lando Norris si è aggiudicato il titolo.

Nella sua terza stagione in Formula 1 l’australiano sembrava inizialmente in vantaggio rispetto a Norris. Tuttavia, dopo la pausa estiva il motore di Piastri ha perso potenza, permettendo a Norris di dominare quella parte di campionato. Le decisioni controverse a Monza hanno lasciato il segno, ma il pilota è determinato a tornare ancora più forte nella stagione successiva.

Durante un'intervista a Australian 7sports, Piastri ha sottolineato il profondo legame con il compagno di squadra, definendolo un ottimo collaboratore. "Ci capiamo a meraviglia e abbiamo lavorato molto bene insieme. Spero che nei prossimi anni potremo affrontare ancora più sfide per il titolo", ha dichiarato con entusiasmo.

Il pilota ha inoltre annunciato che lui e il team daranno il massimo per difendere il titolo costruttori, mentre lui cercherà di rispondere alle difficoltà vissute quest'anno.

Con lo sguardo rivolto al futuro, Piastri è pronto ad affrontare nuovi cambiamenti e sfide, consapevole che la pausa invernale potrebbe portare innovazioni significative sia nelle vetture che nei motori.

