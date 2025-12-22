F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton fa infuriare i tifosi della NFL; individua il sostituto del Lewis Hamilton
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Lunedi 22° dicembre 2025 in Formula 1.
Lewis Hamilton ha vissuto uno dei momenti più difficili della stagione in Qatar, arrivando quasi alle lacrime dopo i deludenti risultati della Ferrari. LEGGI DI PIÙ
Il responsabile del team Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato l’approccio sempre più cupo di Lewis Hamilton nelle recenti interviste, segno di una stagione complicata. LEGGI DI PIÙ
Anche se l'anno ci regala solo un paio di settimane, l'attesa per la nuova stagione è ormai palpabile. Si prospettano interessanti novità con l'esordio di alcuni nomi nuovi e il ritorno di piloti già affermati. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton possiede il tocco vincente in F1, ma in NFL rischia di subire un placcaggio altrettanto incisivo. LEGGI DI PIÙ
