Furia NFL! Hamilton fa infuriare i tifosi alla partita dei Denver Broncos

Lewis Hamilton possiede il tocco vincente in F1, ma in NFL rischia di subire un placcaggio altrettanto incisivo.

Il britannico è tornato negli Stati Uniti lo scorso weekend per assistere a una partita dei Denver Broncos. Pur essendo parte del gruppo dei proprietari della squadra, era la prima volta che poteva vivere un incontro casalingo – anche se in trasferta a Denver – e così ha colto l’occasione. Nonostante la sua presenza, i Broncos hanno subito una sconfitta per 34-20 contro i Jacksonville Jaguars.

Hamilton ha documentato su Instagram il suo tour all’interno delle imponenti strutture dell’Empower Field at Mile High, mandando un forte messaggio di incoraggiamento ai Broncos, attualmente leader della AFC West. "È stata una giornata difficile, ma sono veramente fiero di questa squadra", ha scritto nelle sue storie, aggiungendo: "Nei momenti duri, vedere come vi sostenete a vicenda e non mollate mai è fonte di ispirazione. Non conta quanto cadiamo, ma come ci rialziamo. Avanti verso la prossima sfida!"

Lewis Hamilton ha mostrato il suo sostegno ai Denver Broncos su Instagram

Questa non è la prima volta che Hamilton si ritrova a una partita dei Broncos. In passato lo aveva già visto in incontri fuori casa, che, in maniera curiosa, si erano sempre conclusi con una sconfitta per la squadra. I social sono subito esplosi di commenti scherzosi: alcuni utenti hanno esortato “Ogni volta che ci segui, perdiamo. Amiamo Lewis, ma per favore non tornare”, mentre altri hanno aggiunto “Che sia l’ultimo match a cui partecipi” oppure semplicemente “Non tornare”.

Diversamente, alcuni tifosi si sono detti contenti di vederlo a Denver; un commento su Instagram recitava: “Che bello e autentico! @lewishamilton, è un piacere vederti a Mile High”.

Qual è il ruolo di Hamilton nei Denver Broncos?

Nel 2022, Hamilton è entrato a far parte del gruppo della famiglia Walton-Penner, che aveva acquisito la franchigia NFL per 4.650 milioni di dollari. Naturalmente, il pilastro vincente della F1 non è l’unico proprietario dei Broncos; nonostante la sua fama, non ha da solo mobilitato una somma così elevata. Al gruppo Walton-Penner appartengono altri nomi di rilievo nel panorama sportivo e imprenditoriale.

Tra gli azionisti di minoranza figurano Mellody Hobson e l’ex Segretaria di Stato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice. Hobson, co-CEO di Ariel Investments, fa parte di diversi consigli di amministrazione (incluso quello di Starbucks) ed è sposata con George Lucas, il celebre creatore di Star Wars.

Da parte sua, Rice è nota per il suo percorso politico, avendo ricoperto il ruolo di Segretaria di Stato durante il secondo mandato di George W. Bush. Oltre alla carriera politica, il suo nome è stato associato al mondo del football: ha partecipato al comitato inaugurale del College Football Playoff ed è stata perfino accostata, secondo l’esperto NFL Adam Schefter, al ruolo di allenatore dei Cleveland Browns.

Attualmente, Hamilton sta vivendo la sua quarta stagione come azionista di minoranza dei Broncos e si parla già della possibilità che la squadra partecipi quest’anno ai playoff.

