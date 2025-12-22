Furia NFL! Hamilton fa infuriare i tifosi alla partita dei Denver Broncos
Furia NFL! Hamilton fa infuriare i tifosi alla partita dei Denver Broncos
Lewis Hamilton possiede il tocco vincente in F1, ma in NFL rischia di subire un placcaggio altrettanto incisivo.
Il britannico è tornato negli Stati Uniti lo scorso weekend per assistere a una partita dei Denver Broncos. Pur essendo parte del gruppo dei proprietari della squadra, era la prima volta che poteva vivere un incontro casalingo – anche se in trasferta a Denver – e così ha colto l’occasione. Nonostante la sua presenza, i Broncos hanno subito una sconfitta per 34-20 contro i Jacksonville Jaguars.
Hamilton ha documentato su Instagram il suo tour all’interno delle imponenti strutture dell’Empower Field at Mile High, mandando un forte messaggio di incoraggiamento ai Broncos, attualmente leader della AFC West. "È stata una giornata difficile, ma sono veramente fiero di questa squadra", ha scritto nelle sue storie, aggiungendo: "Nei momenti duri, vedere come vi sostenete a vicenda e non mollate mai è fonte di ispirazione. Non conta quanto cadiamo, ma come ci rialziamo. Avanti verso la prossima sfida!"
Questa non è la prima volta che Hamilton si ritrova a una partita dei Broncos. In passato lo aveva già visto in incontri fuori casa, che, in maniera curiosa, si erano sempre conclusi con una sconfitta per la squadra. I social sono subito esplosi di commenti scherzosi: alcuni utenti hanno esortato “Ogni volta che ci segui, perdiamo. Amiamo Lewis, ma per favore non tornare”, mentre altri hanno aggiunto “Che sia l’ultimo match a cui partecipi” oppure semplicemente “Non tornare”.
Diversamente, alcuni tifosi si sono detti contenti di vederlo a Denver; un commento su Instagram recitava: “Che bello e autentico! @lewishamilton, è un piacere vederti a Mile High”.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Qual è il ruolo di Hamilton nei Denver Broncos?
Nel 2022, Hamilton è entrato a far parte del gruppo della famiglia Walton-Penner, che aveva acquisito la franchigia NFL per 4.650 milioni di dollari. Naturalmente, il pilastro vincente della F1 non è l’unico proprietario dei Broncos; nonostante la sua fama, non ha da solo mobilitato una somma così elevata. Al gruppo Walton-Penner appartengono altri nomi di rilievo nel panorama sportivo e imprenditoriale.
Tra gli azionisti di minoranza figurano Mellody Hobson e l’ex Segretaria di Stato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice. Hobson, co-CEO di Ariel Investments, fa parte di diversi consigli di amministrazione (incluso quello di Starbucks) ed è sposata con George Lucas, il celebre creatore di Star Wars.
Da parte sua, Rice è nota per il suo percorso politico, avendo ricoperto il ruolo di Segretaria di Stato durante il secondo mandato di George W. Bush. Oltre alla carriera politica, il suo nome è stato associato al mondo del football: ha partecipato al comitato inaugurale del College Football Playoff ed è stata perfino accostata, secondo l’esperto NFL Adam Schefter, al ruolo di allenatore dei Cleveland Browns.
Attualmente, Hamilton sta vivendo la sua quarta stagione come azionista di minoranza dei Broncos e si parla già della possibilità che la squadra partecipi quest’anno ai playoff.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton fa infuriare i tifosi della NFL; individua il sostituto del Lewis Hamilton
- 1 ora fa
F1 Oggi: Gran Premio di Disneyland?; FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Trucco di Mercedes dichiarato legale; Sono stati svelati i numeri per F1 2026
- 2 ore fa
Furia NFL! Hamilton fa infuriare i tifosi alla partita dei Denver Broncos
- 3 ore fa
La Ferrari individua il sostituto di Hamilton in F1
- 3 ore fa
Antonelli sorride! Il trucco di Mercedes e Red Bull Powertrains dichiarato perfettamente legale
- Ieri 15:19
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre