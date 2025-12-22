Hamilton, arrabbiato con la Ferrari, è sul punto di piangere per questo motivo.

Lewis Hamilton ha vissuto uno dei momenti più difficili della stagione in Qatar, arrivando quasi alle lacrime dopo i deludenti risultati della Ferrari.

Il pilota si era classificato 18° per il Gran Premio, riuscendo a superare solo Lance Stroll e Franco Colapinto. Non riusciva a comprendere perché il suo ritmo risultasse così lento e manifestava grande insoddisfazione per la strategia adottata dal team.

Durante un fine settimana turbolento al Circuito Internazionale di Lusail, dopo vari aggiustamenti dai box, Hamilton ha iniziato la Sprint dalla 18ª posizione senza riuscire a migliorare il suo assetto, costringendolo ad accettare il 18° posto nella griglia di partenza.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Come si è concluso il Campionato Piloti di F1 2025?

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato