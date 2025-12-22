Hamilton, arrabbiato con la Ferrari, è sul punto di piangere per questo motivo.
Lewis Hamilton ha vissuto uno dei momenti più difficili della stagione in Qatar, arrivando quasi alle lacrime dopo i deludenti risultati della Ferrari.
Il pilota si era classificato 18° per il Gran Premio, riuscendo a superare solo Lance Stroll e Franco Colapinto. Non riusciva a comprendere perché il suo ritmo risultasse così lento e manifestava grande insoddisfazione per la strategia adottata dal team.
Durante un fine settimana turbolento al Circuito Internazionale di Lusail, dopo vari aggiustamenti dai box, Hamilton ha iniziato la Sprint dalla 18ª posizione senza riuscire a migliorare il suo assetto, costringendolo ad accettare il 18° posto nella griglia di partenza.
Come si è concluso il Campionato Piloti di F1 2025?
- 1. Lando Norris – 423 punti
- 2. Max Verstappen – 421 punti
- 3. Óscar Piastri – 410 punti
- 4. George Russell – 319 punti
- 5. Charles Leclerc – 242 punti
- 6. Lewis Hamilton – 156 punti
- 7. Andrea Kimi Antonelli – 150 punti
- 8. Alexander Albon – 73 punti
- 9. Carlos Sainz – 64 punti
- 10. Fernando Alonso – 56 punti
- 11. Isack Hadjar – 51 punti
- 12. Nico Hülkenberg – 51 punti
- 13. Oliver Bearman – 41 punti
- 14. Liam Lawson – 38 punti
- 15. Esteban Ocon – 38 punti
- 16. Lance Stroll – 33 punti
- 17. Yuki Tsunoda – 33 punti
- 18. Pierre Gasly – 22 punti
- 19. Gabriel Bortoleto – 19 punti
- 20. Franco Colapinto – 0 punti
