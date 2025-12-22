Quale userà Antonelli? Sono stati svelati i numeri per F1 2026
Anche se l'anno ci regala solo un paio di settimane, l'attesa per la nuova stagione è ormai palpabile. Si prospettano interessanti novità con l'esordio di alcuni nomi nuovi e il ritorno di piloti già affermati.
La FIA ha pubblicato la lista ufficiale dei piloti per il 2026, insieme ai numeri che ciascuno adotterà in questa nuova avventura.
Negli ultimi quattro anni, Max Verstappen ha corso con il numero 1, ma dopo essersi classificato al secondo posto nel 2025, non potrà più utilizzarlo. Di conseguenza, il campione Lando Norris prenderà il posto di Verstappen e la sua McLaren sfilerebbe con il numero 1.
Checo Pérez tornerà con il consueto numero 11, mentre Franco Colapinto, Carlos Sainz e Fernando Alonso manterranno gli stessi numeri delle precedenti stagioni. Anche Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli conserveranno i numeri che hanno caratterizzato le loro vetture l'anno scorso.
Quali saranno i numeri dei piloti di F1 2026?
- 1. Lando Norris #1
- 2. Max Verstappen #3
- 3. Óscar Piastri #81
- 4. George Russell #63
- 5. Charles Leclerc #16
- 6. Lewis Hamilton #44
- 7. Andrea Kimi Antonelli #12
- 8. Alexander Albon #23
- 9. Carlos Sainz #55
- 10. Fernando Alonso #14
- 11. Isack Hadjar #6
- 12. Nico Hülkenberg #27
- 13. Oliver Bearman #87
- 14. Liam Lawson #30
- 15. Esteban Ocon #31
- 16. Lance Stroll #18
- 17. Arvind Lindblad #41
- 18. Pierre Gasly #10
- 19. Gabriel Bortoleto #5
- 20. Franco Colapinto #43
- 21. Sergio Pérez #11
- 22. Valtteri Bottas #77
