Il boss della Ferrari rilascia una dichiarazione che potrebbe causare l'addio di Hamilton
Il responsabile del team Ferrari, Fred Vasseur, ha commentato l’approccio sempre più cupo di Lewis Hamilton nelle recenti interviste, segno di una stagione complicata.
Il pilota britannico ha risposto con toni sempre più pessimisti alle domande dei giornalisti, una tendenza emersa in modo evidente nelle ultime gare disputate a Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. In queste occasioni, Hamilton è stato il primo pilota Ferrari a non riuscire ad accedere a Q2 per tre appuntamenti consecutivi, generando così interviste cariche di critica e delusione.
Nonostante i risultati non soddisfacenti, Vasseur sottolinea che il fatto che il sette volte campione prenda sul serio le proprie performance rappresenta un segnale positivo.
Secondo il dirigente, ciò che conta veramente è l’atteggiamento del pilota una volta rientrato in garage: la capacità di collaborare, partecipare attivamente alle briefing e cercare soluzioni insieme agli ingegneri. In quest’ottica, le reazioni emotive di Hamilton non sono da biasimare, al contrario, evidenziano il suo impegno verso la squadra, in un momento particolarmente delicato per lui e per il team.
Il boss della Ferrari difende Hamilton per le sue interviste
Fred Vasseur ha dichiarato: "Quando un pilota si ritrova in Q1, mi aspetto che si senta profondamente deluso, non solo di sé stesso ma anche della situazione in squadra.
Non credo che i giornalisti trovino soddisfacente sentire commenti superficiali o formule fatte". Il dirigente ha aggiunto: "Rispetto pienamente la reazione dei piloti nei momenti difficili. L’essenziale è avere al proprio fianco qualcuno che, dopo un intervento in tv, partecipi alla conferenza stampa, dialoghi con gli ingegneri e proponga soluzioni.
"Questo è stato l’approccio di Lewis anche negli ultimi istanti critici della stagione, contribuendo a generare una ventata di energia positiva in garage. Personalmente, quando esco in pit dopo una gara durissima e subisco una valanga di domande, preferisco rispondere in modo conciso".
