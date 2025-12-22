F1 Oggi: Gran Premio di Disneyland?; FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche
F1 Oggi: Gran Premio di Disneyland?; FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedi 22° dicembre 2025 in Formula 1.
La FIA ha introdotto una nuova norma che rappresenta un ulteriore baluardo nelle regole sui motori della Formula 1 per il 2026, come riportato da The Race. LEGGI DI PIÙ
Il vicedirettore delle operazioni in carriera della Formula 1 ha recentemente espresso la sua opinione sulla possibilità di organizzare, in futuro, un Gran Premio a Disneyland. LEGGI DI PIÙ
Anche se l'anno ci regala solo un paio di settimane, l'attesa per la nuova stagione è ormai palpabile. Si prospettano interessanti novità con l'esordio di alcuni nomi nuovi e il ritorno di piloti già affermati. LEGGI DI PIÙ
Los rumors non si sono affievoliti durante la pausa invernale. Mercedes e Red Bull Powertrains sembrerebbero aver svelato un trucco nelle loro unità di potenza che consente di estrarre una potenza superiore, tanto da far sorridere Andrea Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton fa infuriare i tifosi della NFL; individua il sostituto del Lewis Hamilton
- 1 ora fa
F1 Oggi: Gran Premio di Disneyland?; FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Trucco di Mercedes dichiarato legale; Sono stati svelati i numeri per F1 2026
- 2 ore fa
Furia NFL! Hamilton fa infuriare i tifosi alla partita dei Denver Broncos
- 3 ore fa
La Ferrari individua il sostituto di Hamilton in F1
- 3 ore fa
Antonelli sorride! Il trucco di Mercedes e Red Bull Powertrains dichiarato perfettamente legale
- Ieri 15:19
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre