Chi ne approfitterà? La FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche al regolamento
Chi ne approfitterà? La FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche al regolamento
La FIA ha introdotto una nuova norma che rappresenta un ulteriore baluardo nelle regole sui motori della Formula 1 per il 2026, come riportato da The Race.
L’introduzione riguarda in particolare il misuratore di flusso di carburante, strumento ritenuto fondamentale per prevenire possibili manipolazioni. Nel 2019, la Ferrari fu al centro di un acceso dibattito quando venne accusata di aver interferito con questo dispositivo, episodio che però si concluse in maniera discreta tra il team e l’organizzazione.
Lo scorso venerdì, diversi media hanno pubblicato notizie di test in cui veniva modificato il rapporto di compressione delle unità di potenza, cosa che avrebbe consentito di ottenere un guadagno di circa 15 cavalli. A questo si aggiunge ora la possibilità di manovrare il misuratore di flusso, in un periodo di transizione verso carburanti completamente sostenibili.
Fino ad ora, la regolamentazione imponeva un limite di 100 kg/h di flusso, mentre la nuova norma stabilisce un tetto energetico pari a 3000 MJ/h. In precedenza, erano previsti due misuratori, uno per ciascun team e uno di controllo per la FIA; con la nuova disposizione, ogni monoposto sarà dotato di un’unica unità standard, con dati accessibili sia ai team che alla federazione.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Manipolazione del misuratore tramite la temperatura
Nonostante il sistema standard possa apparire semplice, recenti aggiustamenti delle regole evidenziano l’intento della FIA di impedire ogni forma di abuso. Il problema risiede nel fatto che alcuni team potrebbero tentare di influenzare la temperatura del misuratore, modificando la composizione del carburante o alterando i dati rilevati per guadagnare un vantaggio competitivo.
A ottobre era stata introdotta una clausola tecnica che imponeva l’uso del misuratore di flusso, vietando espressamente di riscaldarlo o raffreddarlo intenzionalmente. Successivamente, tale formulazione fu sostituita da una disposizione più ampia che proibisce qualsiasi dispositivo, sistema o procedura finalizzati ad alterare la temperatura del misuratore, chiudendo così eventuali scappatoie legali.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Antonelli sorride! Il trucco di Mercedes e Red Bull Powertrains dichiarato perfettamente legale
- 2 ore fa
Il boss della Ferrari rilascia una dichiarazione che potrebbe causare l'addio di Hamilton
- 2 ore fa
Chi ne approfitterà? La FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche al regolamento
- 2 ore fa
Gran Premio di Disneyland? Il capo della F1 svela il suo piano MAESTRO
- 3 ore fa
La Ferrari impazzisce! La previsione di Sainz che riflette la sua GRANDEZZA in F1
- 3 ore fa
Quale userà Antonelli? Sono stati svelati i numeri per F1 2026
- Oggi 13:00
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- Ieri 20:27
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- Ieri 21:20