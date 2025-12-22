Antonelli sorride! Il trucco di Mercedes e Red Bull Powertrains dichiarato perfettamente legale

Los rumors non si sono affievoliti durante la pausa invernale. Mercedes e Red Bull Powertrains sembrerebbero aver svelato un trucco nelle loro unità di potenza che consente di estrarre una potenza superiore, tanto da far sorridere Andrea Kimi Antonelli.

Mentre alcuni fornitori di motori e team di Formula 1 valutano l’idea di presentare reclami alla FIA, GP Fans chiarisce che questa mossa è pienamente legale. L’ingegnosità di Mercedes – che fornisce motori non solo al proprio team, ma anche ad Alpine, McLaren e Williams – insieme a quella di Red Bull Powertrains, si manifesta nel modificare il rapporto di compressione con una strategia innovativa.

Non è ancora noto con precisione quanta potenza in più venga generata, anche se si stima un incremento di circa 15 cavalli. Le nuove regolamentazioni previste per il 2026 stabiliscono che il rapporto di compressione non possa superare il 16:1, mentre le voci di corridoio indicano che attualmente si stia lavorando su un rapporto pari a 18:1.

Che cos'è il rapporto di compressione, il diametro e la corsa?

Il volume di un cilindro si divide in due parti: la porzione percorsa dal pistone (Vv) e lo spazio residuo (Vo), ovvero il volume in cui il pistone non arriva. Il rapporto di compressione si calcola dividendo il volume totale (Vv + Vo) per lo spazio residuo (Vo). Un rapporto maggiore si traduce in una maggiore efficienza del motore: dall’inizio dell’era ibrida, nel 2014, fino a quest’anno era consentito un rapporto di 18:1, mentre a partire dal prossimo anno il limite sarà fissato a 16:1.

Un’unità di potenza della Formula 1 è costituita da sei cilindri per una cilindrata totale di 1,6 litri, secondo l’Articolo C5.1 del regolamento tecnico, il che implica che ogni cilindro abbia un volume di circa 266 ⅔ millimetri cubici. Inoltre, secondo l’Articolo C5.4.1, il diametro di ciascun cilindro deve essere di 80 millimetri. La corsa, ovvero la distanza percorsa dal pistone dal punto morto superiore a quello inferiore, si calcola dividendo la cilindrata per (π/4) moltiplicato per il quadrato del diametro, risultando in una corsa di poco superiore a 53 millimetri per le unità di F1.

Relazione di compressione 16:1 solo a temperatura ambiente

Secondo l’Articolo C5.4.3 del regolamento previsto per il 2026, nessun cilindro dovrà presentare un rapporto di compressione di 16:1 se misurato a temperatura ambiente, ossia con il motore freddo. Dai calcoli effettuati emerge infatti che lo spazio residuo (Vo) dovrebbe essere pari a 3,537 millimetri.

Mercedes e Red Bull Powertrains, tuttavia, sono riusciti a ridurre Vo di circa mezzo millimetro grazie all’impiego di materiali che si espandono con il calore, permettendo così al pistone di avvicinarsi maggiormente. Tale riduzione accresce la differenza tra Vv e Vo, incrementando il rapporto di compressione fino a 18:1 e traducendosi in un motore più efficiente e potente.

Fino alla scorsa stagione, l’Articolo 5.4.6 del regolamento tecnico consentiva un rapporto di compressione fino a 18:1, senza specificare il momento della misurazione. Con le nuove norme del 2026, il limite di 16:1 a temperatura ambiente è chiaramente delineato. Di conseguenza, Mercedes e Red Bull interpretano la regola come valida esclusivamente a motore freddo: una soluzione ingegnosa, ma completamente nel rispetto delle regole.

