Gran Premio di Disneyland? Il capo della F1 svela il suo piano MAESTRO
Il vicedirettore delle operazioni in carriera della Formula 1 ha recentemente espresso la sua opinione sulla possibilità di organizzare, in futuro, un Gran Premio a Disneyland.
Lo sport continua ad espandersi in nuovi territori. La stagione 2025 si disputerà in 21 paesi e su cinque continenti, a dimostrazione dell’impegno del campionato nel raggiungere un pubblico sempre più variegato.
Nel 2026 un nuovo tracciato entrerà a far parte del calendario grazie al Gran Premio di Madrid, che vedrà la Spagna tornare sotto i riflettori della Formula 1 in pochi mesi. Il circuito madrileno si aggiunge ad altre recenti aggiunte, come quelle di Arabia Saudita, Qatar, Miami e Las Vegas, e si inserisce in ambiziosi progetti futuri a Qiddiyah e in un centro d’eccellenza in Thailandia.
Con le crescenti collaborazioni commerciali con vari brand, Graham Watson ha sottolineato l’importanza di attrarre nuovi appassionati. Dopo le collaborazioni degli ultimi anni con Disney e Mickey Mouse, è stata avanzata l’ipotesi di organizzare un Gran Premio a Disneyland. “Il passo successivo è coinvolgere le nuove generazioni attraverso LEGO, Disney ed EA”, ha spiegato Watson a Formule1.nl.
“Queste partnership aprono nuove opportunità. Molti di noi seguono la Formula 1 fin dagli anni ’90 o addirittura prima, ma per lo sport è fondamentale avere una base di tifosi ampia e diversificata. Con LEGO e Disney abbiamo accesso ai fan del futuro, arricchendo il valore di intrattenimento della disciplina. Tuttavia, al momento, un Gran Premio a Disneyland resta solo un’ipotesi.”
Come sarà il circuito di F1 a Madrid?
Il 2026 promette emozioni forti per la Formula 1, anche grazie a un nuovo circuito che accompagnerà i piloti attraverso alcuni dei luoghi più emblematici della capitale. Il weekend, previsto dall’11 al 13 settembre, chiuderà la tappa europea del campionato.
Il tracciato urbano, lungo 5,47 km, si sviluppa attorno all’area fieristica IFEMA nel quartiere di Barajas, a soli cinque minuti dall’aeroporto Adolfo Suárez. Il circuito offrirà curve veloci, chicane impegnative e lunghi rettilinei, con ben 22 curve che metteranno a dura prova i piloti. Si prevede di raggiungere velocità massime di 300 km/h, mentre i tempi delle qualifiche dovrebbero aggirarsi intorno al minuto e 34 secondi.
La linea di partenza e arrivo, situata di fronte al Paddock Club, consentirà ai piloti di scatenarsi lungo la Ribera del Sena su un lungo rettilineo per guadagnare velocità. Avvicinandosi al Tunnel di Valdebebas, sarà necessario frenare bruscamente per prepararsi alle strette curve che seguono. Una volta superato il tunnel, il percorso presenta ulteriori sfide, a partire dalla vertiginosa curva di Valdebebas a destra, che conduce nel cuore di Madrid, passando accanto all’IFEMA fino al traguardo.
