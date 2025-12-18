close global

Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton

F1 Oggi: Mercedes si scaglia contro i fan della F1!; Reazioni dei piloti di F1 dopo il fallimento di Hamilton

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Giovedì 17 dicembre 2025, in Formula 1.

Il direttore della Mercedes in F1, Toto Wolff, ha dichiarato di non avere alcun rispetto per chi ha alimentato gli attacchi sui social contro il pilota Kimi Antonelli. LEGGI DI PIÙ

La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari ha generato grandi attese sia tra i tifosi che tra i concorrenti. LEGGI DI PIÙ

I fan della F1 sono rimasti senza parole sui social vedendo il bicampione Fernando Alonso tornare al volante di una Ferrari, evocando i ricordi delle sue esperienze passate con il team italiano. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli ha ammesso che le voci su un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes gli hanno causato non poche preoccupazioni. LEGGI DI PIÙ

Classifiche F1

