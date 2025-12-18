Mercedes si scaglia contro i fan della F1!

Il direttore della Mercedes in F1, Toto Wolff, ha dichiarato di non avere alcun rispetto per chi ha alimentato gli attacchi sui social contro il pilota Kimi Antonelli.

La situazione si è aggravata dopo il Gran Premio del Qatar, quando il giovane italiano di 19 anni è stato bersaglio di commenti crudeli a seguito di un errore che ha permesso a Lando Norris della McLaren di guadagnare una posizione.

Alcuni hanno insinuato che Antonelli abbia facilitato il sorpasso per ostacolare le ambizioni di Max Verstappen, ma il video a bordo della sua Mercedes rivela un eccessivo oversteer che quasi lo ha fatto perdere il controllo.

Gianpiero Lambiase, Marko e lo stesso team Red Bull hanno offerto le proprie scuse in seguito alle dichiarazioni che hanno scatenato l'ondata di abusi online, tanto che Antonelli ha deciso di oscurare la sua foto profilo su Instagram.

Pur apprezzando le scuse, Wolff non ha tratto a brandelli chi si cela dietro la tastiera: "Ringrazio Oliver di Red Bull insieme a Gianpiero Lambiase e Laurent Mekies per essersi scusati, dimostrando la classe dei nostri concorrenti. A chi si nasconde dietro il computer, siete malati e mi dispiace per voi. Anni fa, con il laptop sul petto, chissà cosa stavate facendo prima di scrivere quei commenti. Non nutro rispetto per nessuno, quindi andate a quel paese."

Stagione da rookie di Antonelli

Nonostante l’errore in Qatar abbia relegato Antonelli al quinto posto invece che al quarto, la sua prima stagione in Formula 1 si conferma un successo. Il pilota Mercedes si preannuncia come una grande promessa e potrebbe concludere il campionato posizionandosi davanti al sette volte campione Lewis Hamilton, attualmente settimo in vista dell’ultima gara.

L’italiano ha conquistato il suo primo podio, seguito da altri due in Brasile e Las Vegas, e, pur affrontando un periodo difficile nel mezzo della stagione – con punti ottenuti in sole due delle nove gare tra maggio e agosto – si è notevolmente ripreso. Inoltre, è stato confermato che tornerà a correre al fianco di George Russell nel 2026, stagione in cui ambirà a lottare per le vittorie in gara.

