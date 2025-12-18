Verstappen e il cambiamento che avrebbe FINE alla carriera di Antonelli in F1

Kimi Antonelli ha ammesso che le voci su un possibile trasferimento di Max Verstappen alla Mercedes gli hanno causato non poche preoccupazioni.

Il giovane pilota italiano ha vissuto una stagione altalenante in F1: da un lato ha ottenuto tre podi, ma ha anche dovuto fare i conti con momenti particolarmente difficili nel corso delle gare europee.

Fino a Monza, Antonelli era riuscito a conquistare soltanto un punto in Austria, esordendo con un incidente imbarazzante durante il Gran Premio al Red Bull Ring accanto a Verstappen. Pur migliorando progressivamente, molti si sono chiesti se il suo passaggio alla scuderia tedesca non fosse stato un passo troppo affrettato.

Antonelli ammette la pressione della Mercedes

Durante quel periodo complicato, la Mercedes non aveva ancora definito la formazione per il 2026 ed è circolata la notizia che il team avrebbe avviato contatti con il quattro volte campione Verstappen. Nonostante Verstappen abbia poi confermato la sua intenzione di restare con la Red Bull anche il prossimo anno, Antonelli ha sottolineato come le speculazioni abbiano reso ancora più arduo un momento già di per sé difficile.

"Ci sono stati innumerevoli rumor in quel periodo. Stavo attraversando un momento particolarmente critico e i commenti esterni, soprattutto quelli riguardanti l'interesse della Mercedes per Verstappen, non hanno fatto che aumentare la pressione", ha spiegato Antonelli a Motorsport.com. "Sapevo di avere un contratto a lungo termine, ma certi rumors fanno volare la fantasia, e momenti così sono estremamente impegnativi anche quando sei al volante. Tuttavia, crescere vuol dire imparare a confrontarsi con queste situazioni e, dopo un anno, posso dire di aver maturato una notevole esperienza. Sono consapevole che altri ostacoli mi aspettano, ma oggi ho una visione molto più chiara del mio futuro rispetto a dodici mesi fa."

Antonelli continuerà a correre in Mercedes affiancando George Russell nel 2026, anche se, se il team riuscirà ad adattarsi con successo alle nuove normative, potrebbe essere necessario che uno dei due piloti faccia spazio a Verstappen.

