Incredibile! Alonso sorprende TUTTI e torna in Ferrari

I fan della F1 sono rimasti senza parole sui social vedendo il bicampione Fernando Alonso tornare al volante di una Ferrari, evocando i ricordi delle sue esperienze passate con il team italiano.

Il pilota, oggi 44enne, entrò a far parte della Scuderia prima della stagione 2010 e rimase fino al 2014, dimostrando una competitività tenace nonostante non abbia mai potuto aggiudicarsi ulteriori titoli mondiali.

Negli anni 2010 fu uno dei migliori, anche se la combinazione della tecnologia Red Bull e l’indiscutibile talento di Sebastian Vettel spesso gli impedirono di vincere, tanto che in alcune gare ad Abu Dhabi il tedesco si imposero lasciandolo a un passo dal successo. Inoltre, nonostante la separazione dalla Ferrari risalga a più di un decennio, il marchio occupa tuttora un posto speciale nel cuore del pilota, come dimostrato dall’avvistamento al volante di una storica Ferrari 512 TR.

La straordinaria collezione di supercar di Alonso

Un video diffuso sulla piattaforma social “X” mostra Alonso al comando di un magnifico bolide, risplendendo per le vie di Monaco con l’inconfondibile Rosso Corsa. Nonostante il modello non rappresenti una novità, l’auto ha attirato l’attenzione degli appassionati: alcuni ne hanno lodato il design con un semplice “Incredibile”, mentre altri si sono concentrati sul prezzo, ipotizzando cifre milionarie nel caso in cui il campione decidesse di venderla.

Tra i commenti spiccano osservazioni come “Puoi lasciare Ferrari, ma Ferrari non ti abbandona mai” e il ricordo della celebre affermazione di Vettel, “Tutti sono fan della Ferrari”. Nel corso della sua brillante carriera, Alonso ha accumulato una delle collezioni di supercar e ipercar più invidiate, che include, tra le altre, la leggendaria Ferrari LaFerrari e alcune esclusive Aston Martin, come il Valiant e il Valkyrie, quest’ultima progettata dal futuro team principal, Adrian Newey.

