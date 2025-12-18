Le imperdibili reazioni dei piloti di F1 dopo il FALLIMENTO di Hamilton e Ferrari

La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari ha generato grandi attese sia tra i tifosi che tra i concorrenti.

L'ingaggio, oggetto di vivaci discussioni nel paddock lo scorso anno, portava la promessa che il sette volte campione mondiale potesse ritornare al vertice nel 2025, dopo aver visto vanificata l'occasione di un ottavo titolo nel 2021.

Contro ogni pronostico, il britannico ha vissuto la stagione più difficile in 18 anni di carriera in Formula 1, senza riuscire a salire sul podio e con risultati che hanno lasciato perplessi sia gli esperti che gli appassionati. Anche i rivali hanno ammesso di aspettarsi performance migliori, come rivelato dalle prime previsioni annotate da Pierre Gasly e Ollie Bearman, raccolte in una busta che è stata restituita ad Abu Dhabi.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Le enormi aspettative di Gasly e Bearman

Fedele alla sua lealtà verso il team che gli ha aperto la strada nelle categorie inferiori, Ollie Bearman aveva scommesso grandi imprese per la Ferrari. Al momento di aprire il suo biglietto, la previsione era chiara: “La Ferrari vincerà il campionato costruttori”, una ipotesi che, purtroppo, non si è concretizzata.

Pierre Gasly, invece, ha commentato rammaricato: “Mi dispiace per i tifosi della Ferrari, avevo immaginato che avrebbero dominato il mondiale. A quanto pare, la mia scommessa si è rivelata errata.” Dopo questa convulsa stagione, si discute già della possibile uscita anticipata di Hamilton, qualora la monoposto non dimostri sufficiente competitività in vista del 2026. Tra i nomi considerati per il suo posto, spicca proprio Bearman, il cui notevole finale di stagione lo rende una prospettiva interessante per il futuro della Scuderia rossa.

Hamilton e Charles Leclerc si prepareranno a dare il massimo nel prossimo anno, determinati a riconquistare la vetta mentre la Ferrari si adegua ai cambiamenti regolamentari previsti per il 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato