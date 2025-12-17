F1 Oggi: Lo spot di F1 che spaventa Lewis Hamilton; L'incontro che ha SALVATO il futuro di Kimi Antonelli
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Mercoledì 17 dicembre 2025, in Formula 1.
Lewis Hamilton è una leggenda della Formula 1, un nome sinonimo di eccellenza e vittorie storiche. LEGGI DI PIÙ
Kimi Antonelli, una giovane stella della Formula 1, ha rivelato come le conversazioni strategiche all’interno della Mercedes gli abbiano permesso di rivedere il proprio approccio mentale dopo un difficile periodo da debuttante. LEGGI DI PIÙ
Max Verstappen ha rischiato di ritrovarsi in seconda posizione nella corsa al titolo di quest’anno, nonostante due team fossero pronti a impedirgli di raggiungere la vetta. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff guarda al futuro della Mercedes con un moderato ottimismo per la stagione 2026 di Formula 1, pur ammettendo che raggiungere tutti gli obiettivi prefissati non è ancora garantito. L'austriaco è convinto che solo il tempo potrà dire se le mete tracciate sono abbastanza ambiziose. LEGGI DI PIÙ
La Formula 1 ha appena svelato le prime immagini delle monoposto che correranno nella stagione 2026. LEGGI DI PIÙ
