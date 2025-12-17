VETO? Ferrari e Aston Martin bloccano l'arrivo di Verstappen

Max Verstappen ha rischiato di ritrovarsi in seconda posizione nella corsa al titolo di quest’anno, nonostante due team fossero pronti a impedirgli di raggiungere la vetta.

Il quattro volte campione del mondo ha dato il massimo, pur dovendo fare i conti con una vettura che non gli ha consentito di esprimersi al meglio. Inoltre, si vocifera un possibile cambio scuderia, sebbene, secondo Juan Pablo Montoya, questo non sia scritto nel suo destino.

Dopo il Gran Premio dei Paesi Bassi a Zandvoort, il pilota ha cominciato a dubitare di poter conquistare il quinto titolo mondiale nel 2025, ma la situazione è cambiata rapidamente. La Red Bull ha saputo sbloccare il potenziale della sua monoposto, migliorandone la velocità e riducendo il gap con la McLaren, costringendo il rivale più agguerrito a commettere errori cruciali. Così, nell’ultima gara dell’anno, l’illusione di conquistare quel quinto scudetto è rimasta viva, anche se il traguardo finale non si è realizzato.

Verstappen e la monoposto vincente

Una delle principali difficoltà di Verstappen è stata la prestazione incostante della sua vettura. Montoya osserva che, senza una monoposto veloce e vincente, anche il talento di Max fatica a emergere. Da un lato il pilota si sente vicino al successo e ha dato tutto, ma l’amara frustrazione di un mezzo inadeguato aleggia dietro ogni curva. La domanda rimane: riuscirà mai a trovare la combinazione perfetta per trasformare il suo potenziale in vittorie e, forse, in un nuovo titolare di campionato?

Attualmente si parla di un possibile trasferimento in un’altra scuderia, soprattutto se nel 2026 la Red Bull perderà di competitività. Tra le opzioni, Ferrari viene spesso menzionata; tuttavia, Montoya è chiaro: se tutti i posti sono già occupati e i piloti hanno contratti vincolanti, non c’è spazio per Max in Ferrari – Lewis è già impegnato e Charles non ha intenzione di cambiare. Anche Aston Martin potrebbe rappresentare un’opzione, ma, nonostante una vettura competitiva, è difficile immaginare che Lawrence Stroll Lance possa impedire le vittorie, soprattutto quando il pacchetto include anche Fernando, una scelta decisamente di valore.

