ULTIME NOTIZIE: La Formula 1 svela come saranno le nuove monoposto del 2026
La Formula 1 ha appena svelato le prime immagini delle monoposto che correranno nella stagione 2026.
A prima vista si notano cambiamenti significativi destinati a rivoluzionare l’aspetto delle vetture, introducendo innovazioni che promettono prestazioni migliorate su pista.
Già l’anno prossimo il regolamento tecnico subirà una revisione completa, con una modernizzazione profonda sia dell’unità di potenza che del telaio. In particolare, verrà adottata una distribuzione equilibrata 50/50 tra motore a combustione e sistema elettrico, mentre il DRS verrà eliminato per far spazio all’aerodinamica attiva.
Le monoposto saranno riprogettate per essere più compatte, strette e leggere, con un risparmio di peso che può arrivare fino a 30 kg rispetto ai modelli attuali, migliorando così l’agilità nelle curve e le prestazioni complessive.
Questa evoluzione, oltre a ridurre l’effetto della carica aerodinamica e la resistenza all’aria, favorirà una gestione energetica ottimizzata. I cambiamenti attesi rappresentano un punto di svolta per la stagione 2026, offrendo a ciascun team nuove opportunità di sviluppo e di strategia in pista.
Come appariranno le monoposto nel 2026?
Di seguito presentiamo una galleria che anticipa il rinnovato design delle monoposto, frutto delle nuove normative che investono la categoria regina dell’automobilismo. Le immagini mostrano come i team stiano reinterpretando ogni dettaglio, dalla riduzione dei pesi all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, elementi destinati a influenzare in modo determinante le gare della prossima stagione.
