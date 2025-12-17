Le parole di Mercedes che mettono in pericolo Antonelli

Toto Wolff guarda al futuro della Mercedes con un moderato ottimismo per la stagione 2026 di Formula 1, pur ammettendo che raggiungere tutti gli obiettivi prefissati non è ancora garantito. L'austriaco è convinto che solo il tempo potrà dire se le mete tracciate sono abbastanza ambiziose.

La scuderia Mercedes viene spesso considerata tra le contendenti di rilievo per il 2026. Pur riconoscendo le difficoltà insite nel prevedere il futuro, Wolff afferma con convinzione che il team è sulla giusta strada per realizzare le proprie ambizioni.

"È estremamente difficile fare previsioni, considerando che ci siamo posti obiettivi che, secondo i nostri calcoli, riusciremo a raggiungere", ha dichiarato il responsabile della scuderia. "Solo il tempo ci dirà se le nostre aspirazioni erano sufficientemente ambiziose e se abbiamo saputo dare la giusta priorità alle azioni da intraprendere. Presto avremo la risposta."

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Complessità

Wolff si sofferma sulle molteplici sfide che determinano il successo nell'élite dell'automobilismo. Spesso si tende a ridurre i risultati – positivi o negativi – a un singolo fattore, sia esso un cambio alla direzione tecnica, il nuovo responsabile aerodinamico o l'ingresso di alcuni talenti particolari. In realtà, il successo nasce dalla sinergia di un gruppo che collabora strettamente, basandosi su dati accurati e sostenuto da un'infrastruttura solida che riesce a connettere in maniera efficace il mondo digitale alla realtà della pista.

Il dirigente Mercedes prosegue affermando: "È proprio grazie alle attuali limitazioni che scopriamo il vero valore della nostra vettura. Se le prestazioni non rispecchiano la realtà non appena scendiamo in pista, quel gap rappresenta il rischio maggiore per qualsiasi team." Aggiunge: "Lavoriamo incessantemente per mettere a punto un monoposto e un gruppo motore sufficientemente competitivi da poter lottare per il campionato." Con una punta di ironia, conclude: "Ho sempre visto il bicchiere mezzo vuoto." Nonostante queste sfide, Wolff resta ottimista riguardo al futuro della Mercedes, mentre il team si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato