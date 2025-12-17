L'incontro che ha SALVATO il futuro di Antonelli in Mercedes

Kimi Antonelli, una giovane stella della Formula 1, ha rivelato come le conversazioni strategiche all’interno della Mercedes gli abbiano permesso di rivedere il proprio approccio mentale dopo un difficile periodo da debuttante.

Il pilota italiano, arrivato in Mercedes all’inizio del 2025 con grandi aspettative, ha dovuto affrontare subito l’impatto della partenza de Lewis Hamilton, evento che aveva lasciato un vuoto negli Silver Arrows.

Antonelli non era un novellino qualsiasi. Prima del suo esordio al Gran Premio d’Australia inaugurale della stagione 2025, il team principal Toto Wolff aveva elogiato ampiamente il suo talento, definendolo il futuro della scuderia. Tuttavia, nel weekend in cui fu confermato il suo arrivo l’anno precedente, Antonelli subì un incidente sostituendo Hamilton a Monza. Nonostante l’accaduto, Wolff non perse fiducia e, già quel weekend, fu annunciato il nuovo ruolo di Antonelli come compagno di squadra di George Russell.

Durante il Gran Premio d’Italia 2025 il pilota visse un ulteriore imbarazzo davanti al pubblico di casa. Dopo essere uscito dal tracciato in FP2 e qualificarsi in settima, Antonelli perse due posizioni durante la gara, concludendo al nono posto, come evidenziato dalle statistiche.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Le conversazioni post GP d’Italia in Mercedes hanno salvato Antonelli dalla crisi in F1

La stagione 2025 era partita promettente per il debuttante della Mercedes, che aveva fatto la storia diventando il pilota più giovane a conquistare la pole in ogni formato grazie alla qualifica ottenuta nella gara sprint del GP di Miami. Tuttavia, con l’arrivo della tappa europea il suo rendimento calò notevolmente, amplificato dai pettegolezzi riguardanti l’interesse di Wolff per l’ingaggio di Max Verstappen. Il team principal arrivò persino a definire le sue prestazioni in Italia come poco convincenti, causando un progressivo crollo della fiducia.

Di fronte a queste difficoltà, il giovane italiano ha dovuto fronteggiare ulteriori problemi anche in casa. Dopo essere uscito dal tracciato durante la FP2 e qualificarsi in settima, Antonelli perse due posizioni in gara per concludere al nono posto. A soli 19 anni, il pilota ha poi raccontato nei dettagli l’incontro avuto con Toto Wolff e l’ingegnere di pista Peter Bonnington subito dopo il GP d’Italia, esperienza che lo spinse a rivedere completamente il proprio approccio.

In un'intervista a motorsport.com, Antonelli ha dichiarato: "Durante quel periodo difficile mi sono smarrito e la frustrazione mi ha sopraffatto, facendomi perdere di vista l’essenza della guida. Dopo Monza, mi sono confrontato con Toto e Bono, e quella conversazione mi ha fatto capire che dovevo ricominciare da zero. Mi hanno parlato in maniera diretta del mio rendimento, soprattutto a Monza, e quella critica, pur essendo dura, mi ha spinto a ripartire da capo. E, in effetti, le cose sono cambiate."

Il lavoro di squadra e l’impegno costante hanno dato i loro frutti: grazie agli sforzi congiunti di Antonelli e Russell, la Mercedes ha superato Ferrari e Red Bull, concludendo il campionato costruttori al secondo posto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato